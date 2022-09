Per Gesetz will Kim nun aus Nordkorea ein „sozialistisches Märchenland“ machen

Von: Felix Durach

Teilen

Nordkoreas Präsident Kim Jong-un bei einem Fototermin mit Studenten und jungen Arbeitern, die an der Militärparade in der nordkoreanischen Hauptstadt. © dpa

Die wirtschaftliche Lage in Nordkorea ist schlecht. Nun will Machthaber Kim Jong-un das Land zu einem „sozialistischen Märchenland“ machen - per Gesetz.

Pjöngjang – Ob die Bevölkerung in Nordkorea tatsächlich unter einer andauernden Wirtschaftskrise ächzt, kann nicht einwandfrei verifiziert werden. Allerdings deuten alle Anzeichen daraufhin. Durch die Corona-Pandemie hat sich der diktatorisch geführte Staat noch mehr von der restlichen Welt abgeschottet. Die Regierung von Machthaber Kim Jong-un hat die Grenzen des Landes immer wieder vollständig für Importe abgeriegelt, um keine Virusfälle nach Nordkorea zu importieren. Die Maßnahmen wurden auch deswegen ergriffen, weil das Coronavirus für die weitestgehend ungeimpfte und zum Teil unterernährte Bevölkerung nach wie vor eine gesundheitliche Bedrohung darstellt.

Nordkorea leidet unter Wirtschaftskrise - Hilfe aus Südkorea zurückgewiesen

Die Regierung des Nachbarlands Südkorea schätzt, dass das nordkoreanische Bruttoinlandsprodukt auch im zweiten Jahr in Folge gesunken ist. Im ersten Pandemiejahr erlitt das Land mit 4,5 Prozent den größten wirtschaftlichen Einbruch seit den 90er-Jahren. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und auch die Zukunftsaussichten für Nordkorea sehen alles andere als rosig aus. Weiter belastet wird das Land auch durch die internationalen Sanktionen wegen des nordkoreanischen Atomprogramms.

Das Regime von Machthaber Kim Jong-un bestreitet jedoch die Meldungen, wonach das Land unter der Krise leiden würde. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol bat dem Nachbarland zuletzt Wirtschaftshilfe an, wenn man im Gegensatz dazu atomare Abrüstung durchführen würde. Das Angebot wurde von Pjöngjang jedoch zurückgewiesen. „Niemand tauscht seine Bestimmung gegen einen Maiskuchen ein“, sagte die mächtige Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, gegenüber der Nachrichtenagentur KCNA zu dem Vorschlag.

Kim Jong-un will Nordkorea zum „sozialistischen Märchenland“ machen - durch Gesetze

Die staatliche Nachrichtenagentur vermeldet am Donnerstag nun auch, dass Machthaber Kim Jong-un zwei Gesetzte erlassen hat, um der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. Die Gesetze sollen aus Nordkorea ein „schönes und zivilisiertes sozialistisches Märchenland“ machen, berichtet KCNA mit Verweis auf die Rede eines Abgeordneten in der Obersten Volksversammlung. Also eine märchenhafte Entwicklung per Gesetz.

Kim Jong-un soll nicht an der Sitzung teilgenommen haben, hatte jedoch versprochen, die Lebensbedingungen der Bürger zu verbessern und die Entwicklung des Landes voranzutreiben. Die USA wirft der Regierung vor, die verfügbaren Ressourcen vor allem in die atomare Aufrüstung zu investieren und nicht zugunsten der Bevölkerung einzusetzen. Zuletzt sorgte die Regierung in Pjöngjang für Aufsehen, als die New York Times berichtet hatte, Russland würde Munition für den Einsatz im Ukraine-Krieg in Nordkorea einkaufen.

Kim Jong-un ist seit dem Tod seines Vaters Kim Jong-il im Dezember 2011 Oberster Führer Nordkoreas und damit erst der dritte Machthaber der Demokratischen Volksrepublik Korea. (fd)