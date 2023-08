Kim Jong Un ruft zu Intensivierung der Kriegsvorbereitungen auf

Kim Jong Un © Office of the North Korean gover/Imago

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach der Entlassung seines obersten Generals dazu aufgerufen, die Kriegsvorbereitungen zu verstärken.

Pjöngjang in Nordkorea - Staatsmedien zeigten am Donnerstag Aufnahmen davon, wie Kim mit einer Zigarette in der Hand zu einem Raum voller Generäle in Uniform sprach. Bei dem Treffen der zentralen Militärkommission habe er über „größere militärische Aktionen“ gegen Südkorea gesprochen, hieß es.

Kim sei zu einer „wichtigen Schlussfolgerung über die weitere Verstärkung der Kriegsvorbereitungen“ des koreanischen Militärs „in offensiver Weise“ gelangt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Bei dem Treffen entließ Kim demnach auch den Chef seines Generalstabs, Pak Su Il und ersetzte ihn mit Generalleutnant Ri Yong Gil. Ri habe diese Position schon zuvor über längere Zeit innegehabt, sagte der Wissenschaftler Cheon Seong-chang.



Kim rief die Rüstungsbetriebe laut KCNA dazu auf, „die Massenproduktion verschiedener Waffen und Ausrüstungen voranzutreiben“. Er rief demnach auch dazu auf, „aktiv tatsächliche Kriegsübungen“ auszuführen, um „neueste Waffen und Ausrüstung effizient zu betreiben“.



Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Pjöngjang nahm zuletzt immer wieder Waffentests vor. Kim strebt die Ausweitung der Waffenentwicklung an, darunter auch taktische Atomwaffen. Südkorea und die USA haben in den vergangenen Monaten ihre Verteidigungszusammenarbeit intensiviert und gemeinsame Militärmanöver abgehalten. oer/hcy