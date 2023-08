Kindergrundsicherung: Scholz kritisiert öffentliche Austragung des Ampel-Streits

Olaf Scholz © Manfred Siebinger/Imago

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Kritik an der öffentlich ausgetragenen Diskussion der Koalitionspartner FDP und Grüne über die Kindergrundsicherung geäußert.

Berlin in Deutschland - Das Gesetz sei noch in Arbeit, „insofern freue ich mich nicht darüber, dass es nun schon öffentlich diskutiert worden ist“, sagte Scholz am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin. Der Abschluss des Gesetzes werden nun „schnell gelingen“.

Die Kindergrundsicherung soll bisherige familienpolitische Leistungen zusammenfassen und das Verfahren für deren Bezug erleichtern. Die entsprechenden Pläne von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) werden seit Wochen kontrovers diskutiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht sie kritisch. Diese Woche eskalierte der Streit, am Mittwoch stoppte Paus im Gegenzug Lindners Gesetzentwurf für das Wachstumschancengesetz, das Steuererleichterungen für Unternehmen vorsieht. Insbesondere FDP-Vertreter kritisierten dies heftig und bekräftigten zugleich ihre inhaltliche Kritik an der Kindergrundsicherung.

Dieser Streit ändere jedoch nichts daran, „dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat“, beteuerte Scholz und fügte mit Blick auf Vertreter der Koalitionsparteien hinzu: „Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigung gelungen sind.“ pe/hex

Vertrauen in Demokratie vor allem im Westen und bei Grünen-Wählern gesunken

Das Vertrauen in die Demokratie ist einer Umfrage zufolge im vergangenen halben Jahr vor allem in Westdeutschland und bei Grünen-Anhängern deutlich gesunken. Nach einer Umfrage der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, über die der „Tagesspiegel“ am Sonntag berichtete, sind im Westen 41 Prozent der Befragten zufrieden mit der Demokratie und damit 15 Prozentpunkte weniger als noch Ende 2022.



In Ostdeutschland ist der Anteil bei der Demokratiezufriedenheit aber mit 30 Prozent weiterhin noch deutlich geringer. Vor einem halben Jahr waren es dort noch 35 Prozent.



Die Wählerinnen und Wähler der Grünen sind der Umfrage zufolge zwar insgesamt zufriedener mit der Demokratie als die anderen Wählergruppen. Allerdings sank dieser Anteil binnen eines halben Jahres um 16 Punkte.



Insgesamt sind der Umfrage zufolge nur noch 38 Prozent der Bundesbürger mit der Demokratie zufrieden oder sehr zufrieden. Ende 2022 waren dies noch 52 Prozent. Vertrauen in den Bundestag haben demnach 44 Prozent - nach 51 Prozent Ende 2022. Das Vertrauen in die Bundesregierung sank im selben Zeitraum von 47 auf 39 Prozent. Das Befragungsunternehmen Kantar Public befragte Ende 2022 und im Juni jeweils rund 1500 Bürger ab 18 Jahren. hex/pe