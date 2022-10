Kinderhilfswerk fordert mehr Förderungen für Kita-Ausbau

Laut einer Studie stehen deutlich weniger Kita-Plätze zur Verfügung, als benötigt. Das Kinderhilfswerk fordert deshalb mehr Unterstützung © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Beim Ausbau der Kinderbetreuung wünscht sich das Deutsche Kinderhilfswerk größere Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen.

Berlin - «Die heute von der Bertelsmann Stiftung vorgelegten Zahlen zu fehlenden Kita-Plätzen und der an vielen Stellen mangelhaften Personalausstattung in deutschen Kitas sind keine Überraschung, sondern vielmehr ein weiteres Alarmsignal», sagte Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung einer Bertelsmann-Studie.

So hätten schon mehrfach Kita-Fachkräfte Alarm geschlagen, da sie das Kindeswohl kaum gewährleisten könnten. «Das darf nicht weiter mehr oder weniger achselzuckend hingenommen werden», sagte Hofmann. Neben einer Fachkräfte-Offensive braucht es aus Sicht der Kinderrechtsorganisation mehr finanzielle Mittel und bundeseinheitliche Mindeststandards bei der Qualität der Betreuung. Zudem müsse der Bau von Kindertageseinrichtungen gefördert werden. Die im Kita-Qualitätsgesetz vorgesehenen zwei Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre seien hier ein guter Anfang, hieß es weiter.

Im kommenden Jahr stehen einer Bertelsmann-Studie zufolge deutlich weniger Kita-Plätze zur Verfügung, als benötigt werden. Wie aus neuen Berechnungen für den bundesweiten Ländermonitor Frühkindliche Bildung hervorgeht, fehlen 2023 bundesweit voraussichtlich knapp 384 000 Plätze. Grundlage der Berechnung sind Erhebungen aus dem Jahr 2021. (dpa)