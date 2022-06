Kinderreport: Interessen von Kindern oft vernachlässigt

Eine Mehrheit in Deutschland findet, dass die Anliegen junger Menschen politisch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. © IMAGO / emil umdorf

Eine Studie des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt auf, dass Kinder das Gefühl haben, dass ihre Anliegen oftmals schlichtweg ignoriert oder nur nachrangig berücksichtigt werden.

Berlin - Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland fordert nach einer Studie des Deutschen Kinderhilfswerks, dass die Interessen der jungen Generation stärker von der Politik berücksichtigt werden. 94 Prozent der Kinder und Jugendlichen sowie 84 Prozent der Erwachsenen möchten, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Das hat eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Kantar Public für den diesjährigen Kinderreport ergeben, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Eine breite Mehrheit sprach sich zudem dafür aus, dass sich bei Bund, Ländern und Kommunen mehr Kinder- und Jugendbeauftragte um die Belange der jungen Menschen kümmern. Dass neue Gesetze auf ihre Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprüft werden, wollen 86 Prozent der Betroffenen sowie 76 Prozent der Erwachsenen. In den vergangenen Jahren hat sich die Politik aus Sicht der Befragten nicht ausreichend mit den Belangen der jungen Generation auseinandergesetzt: 83 Prozent der Minderjährigen und 79 Prozent der Erwachsenen waren dieser Meinung.

Es seien dringend mehr Maßnahmen für eine generationengerechte Gesellschaft notwendig, sagte der Präsident des Kinderhilfswerks, Thomas Krüger. «Als Kinderrechtsorganisation nehmen wir in diesem Zuge, insbesondere aber in der politischen Debatte, eine geradezu systematische Vernachlässigung der Belange junger Menschen in Deutschland wahr.» Anliegen von Kindern und Jugendlichen würden oftmals schlichtweg ignoriert oder nur nachrangig berücksichtigt. (dpa)