Ilse Aigner fordert drastische Neuerung in katholischer Kirche

CSU-Politikerin Ilse Aigner unterstützt die Protestbewegung „Maria 2.0“ und fordert jetzt das Aus des Zölibats und die Priesterweihe auch für Frauen.

München – Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) stellt sich mit klaren Worten hinter die Protestbewegung „Maria 2.0“ in der katholischen Kirche. In einem Interview mit unserer Zeitung verlangt Aigner schnellere Reformen in der Kirche, ein Ende des Zölibats und die Priesterweihe auch für Frauen. Die Kirche habe jetzt „eine enorme Chance“, sagte sie.

Frauen protestieren gegen Männerdominanz - Aigner unterstützt Kirchenstreik „Maria 2.0“

Am Wochenende haben tausende katholische Frauen in vielen Gemeinden einen einwöchigen Kirchenstreik begonnen, um gegen die Männerdominanz in ihrer Kirche zu protestieren. Aigner unterstützt die Streiks („legitim“) und die Inhalte. „Ich bin für ein Ende des Zölibats“, sagt die oberbayerische Politikerin. „Wir haben in der Zukunft einen deutlichen Mangel an Geistlichen – das ist absehbar. Bis 2030 werden fast 7000 Seelsorger fehlen. Wir müssen das Potenzial erschließen sowohl der Frauen – als auch der Männer, die nicht zölibatär leben wollen.“

Aigner sagt, sie habe sowohl mit aktiven Frauen als auch mit Seelsorgern gesprochen. „Man merkt bei vielen Geistlichen im vertraulichen Gespräch, wie viel Bedürfnis nach Veränderung da ist. Wir haben in Politik und Wirtschaft schon länger gelernt: Es hat noch nie geschadet, wenn es gemischte Teams und Frauen in der Führung gibt.“ Leider habe es aus Rom über Jahrzehnte hinweg keine positive Rückmeldung etwa zumindest zum Diakonat für Frauen gegeben.

Reaktionen auf „Maria 2.0“: Aigners Ansichten teilen nicht alle

Die Reaktionen auf „Maria 2.0“ sind unterschiedlich. Der Würzburger Bischof Franz Jung kündigte an, eine Mahnwache zu besuchen. Der Regensburger Bischof Voderholzer bekräftigte: „Es führt uns keinen Millimeter weiter, wenn wir uns die Geschichte der Kirche zurechtbasteln, um uns dann am Ende etwa ein Frauenpriestertum zu genehmigen.“

Bei den Erdinger Katholiken findet die Protestbewegung „Maria 2.0“ große Unterstützung. In Schongau wurde hingegen die Gegenbewegung „Maria 1.0“ ins Leben gerufen.