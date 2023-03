Klare Mehrheit der Frauen sieht keine Gleichberechtigung

Teilen

Frauen und Männer haben einer Umfrage zufolge unterschiedliche Einschätzungen zur Gleichberechtigung in Deutschland. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Wie steht es um die Gleichberechtigung in Deutschland? Fast drei Viertel der Frauen glauben, dass sie nicht die gleichen Rechte in der Gesellschaft wie Männer haben. Männer sehen das anders.

Berlin - Fast drei Viertel der Frauen in Deutschland empfinden einer Umfrage zufolge keine Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor.

Demnach glauben insgesamt 62 Prozent der Befragten nicht daran, „dass Männer und Frauen in Deutschland in der Gesellschaft aktuell die gleichen Rechte und den gleichen Status haben und in jeder Hinsicht gleich behandelt werden“. Unter den Frauen lag der Anteil bei 73 Prozent, bei Männern hingegen bei 48 Prozent. Heute ist Internationaler Frauentag.

Besonders große Unterschiede nahmen die Befragten demnach am Arbeitsplatz wahr. Hier sahen 61 Prozent Frauen und Mädchen eher nicht oder überhaupt nicht gleichgestellt. dpa