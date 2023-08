Ampelkoalitionäre auf Kuschelkurs – deshalb blieb in Meseberg für die Asylkrise keine Zeit

Von: Georg Anastasiadis

In Polen und Tschechien spitzt sich die Lage weiter zu, doch Innenministerin Faeser schaut weg. Sachsen greift zur Selbsthilfe. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München – Elektronische Patientenakte, Familiengrundsicherung, Wachstumsgesetz – die Ampelkoalitionäre haben im Schloss Meseberg einen bunten Strauß an Themen gebunden. SPD, Grüne und FDP wollen Deutschland aus der Krise holen, vor allem aber sich selbst und ihre erkaltete Dreierbeziehung.

Deshalb spielte eines der drängendsten Probleme der Republik – die Entschärfung der sich immer weiter zuspitzenden Asylkrise – in Meseberg nur eine kleine Nebenrolle. Alles andere hätte nur neuen Ärger heraufbeschworen, vor allem mit den Grünen. So verständigte sich die Ampel nur auf die dürre Übereinkunft, Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären und abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben.

Bei der Klausur-Tagung in Meseberg war die Asylkrise kein Thema, kritisert unser Chefredakteur Anastasiadis. © Valeria Ferraro/imago/Ippen-Media (Montage)

Klausurtagung in Meseberg: Für Asylkrise blieb keine Zeit

Statt der zuständigen, aber beim Thema unerlaubte Migration notorisch abwesenden SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser handelt jetzt notgedrungen das Bundesland Sachsen. Während Kanzler Olaf Scholz und seine Minister in Meseberg vor allem schöne Bilder präsentierten, kündigte die Dresdener „Deutschlandkoalition“ aus CDU, SPD und FDP die Entsendung von Polizei an die Grenzen zu Tschechien und Polen an, nach bayerischem Modell. Sie soll gegen die massenhaften unerlaubten Grenzübertritte und die massiv steigende Schleuserkriminalität vorgehen, an der die Bundesinnenministerin so angestrengt vorbeischaut, dass ihr schon der Hals wehtun muss.

Asylkrise kommt bei Kabinettsklausur in Meseberg nicht zur Sprache: Sachsen handelt auf eigene Faust

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) war die Bitternis anzumerken, als er sagte, man habe immer wieder die Bundesinnenministerin um Grenzkontrollen gebeten, ohne allerdings Gehör zu finden. Die vereinbarten Maßnahmen hätten keinerlei Wirkung gezeigt, weshalb es nun keine Alternative mehr dazu gebe, dass Sachsen auf eigene Faust handle, lautete die Botschaft, die Schuster Richtung Berlin und Meseberg schickte. Dumm nur, dass dort keiner war, der die Sendung entgegennehmen wollte.