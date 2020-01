Greta Thunberg: Klimaaktivistin feiert Geburtstag - in altbekannter Manier

AKTUALISIERT AM 7.1.20....... Was wurde den aktualisiert - NICHTS - es wurde mal wieder ein alter Artikel vom 3.1.20, mit einer neuen Überschrift, rausgehauen. Es muss nicht TÄGLICH irgendein Blödsinn über Gretel erscheinen, macht es doch BITTE so wie sie, macht einfach mal für ein Weile eine laaaaaange Pause.....

Es geht auch nur um die völlig unrealistischen FORDERUNGEN der Kinder und Jugendlichen, man kann nicht von heute auf morgen die ganze Welt umkrempeln und z.B. alle Flugzeuge und Autos verbieten.

Es ist der falsche und respektlose Ansatz der älteren Generation gegenüber, den Kids geht es so gut wie keiner anderen Generation vor ihnen und wer hat das alles aufgebaut ?

Es ist richtig sich für den Umweltschutz stark zu machen, aber nur mit Wutreden und Beschimpfungen erreicht auch Gretel auf Dauer nichts, es wäre besser sie und ihre ganzen Jünger würden ihren hochgelobten "Wissenschaftlern" mal Feuer unter dem Hintern machen, damit es endlich auch Lösungen gibt.

Ob Gretel und ihre Sippe fliegt, oder nicht, das macht nichts aus, die Flugzeuge sind nach wie vor voll besetzt und daran wird sich auch nichts ändern, ganz im Gegenteil es wird noch mehr, also sollte man daran arbeiten wie man die Flüge Umwelt freundlicher machen kann.

Aber so lange China, Russland und die USA darauf pfeifen, könnten wir wieder in Höhlen wohnen und am Lagerfeuer sitzen, würden wir das Weltklima in keiner Weise verbessern.