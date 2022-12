So schmieren Klima-Kleber München aus: Der Rechtsstaat lässt sich vorführen

Von: Georg Anastasiadis

Mit ihrem Klima-Protest verwandelte die „Letzte Generation“ Münchens Innenstadt Montagfrüh in einen riesigen Stau. Die Polizisten konnten die Aktion nicht verhindern. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Nein, das war keine Sternstunde des demokratischen Rechtsstaates: Ganz offen kündigten Klima-Radikale in der vergangenen Woche an, am Montag den Münchner Stachus lahmzulegen. Prompt war die Polizei mit einer Hundertschaft vor Ort, doch verhindern konnte sie den Gesetzesverstoß nicht – weil das grün geführte Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Blockadeaktion zuvor vorsorglich zur (erlaubten) Demonstration erklärt hatte.

In München verwandelte sich die gesamte Innenstadt in einen einzigen nicht enden wollenden Stau. Kein Wunder, dass die Pendler, auf deren Rücken die „letzte Generation“ ihre Proteste inszeniert, verständnislos den Kopf schüttelten über die lange tatenlos herumstehenden Polizisten.

Das falsche Zeichen an Krawalltruppe, die den Rechtsstaat mit Füßen tritt

Warum lässt sich der Rechtsstaat so vorführen? Der Vorgang wird noch aufzuarbeiten sein, um die richtigen Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen: Zumindest ziemlich blauäugig wirkt es, dass das KVR die Blockade unter der Bedingung genehmigte, dass die Aktivisten sich nicht festkleben – obwohl diese klar angekündigt hatten, gerade das zu tun. Angenehmer Nebeneffekt für die Rebellen der „letzten Generation“: Ihre bisher stets als Straftat verfolgte Klebeaktion schrumpft nun zur Ordnungswidrigkeit (weil sie sich eben doch festklebten) mit Bagatellbuße, weil es juristisch ja nun lediglich um einen Verstoß gegen Demonstrationsauflagen handelt.

Das aber ist das grundfalsche Zeichen an die Krawalltruppe, die den Rechtsstaat und seine Regeln mit Füßen tritt und in ihrem Katz-und-Maus-Spiel mit der Gesellschaft erkennbar immer radikaler wird. Wer Flughäfen und – so wie gestern – Autobahnen blockiert, trifft die Lebensadern einer arbeitsteiligen Gesellschaft und drangsaliert die Fleißigen, die mit ihrer Arbeit unser Land am Laufen halten. Mit Sorge beobachten die Behörden, dass sich unter die Idealisten längst auch Linksextreme gemischt haben, denen es weniger ums Klima geht als um die Überwindung des Systems, sprich unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

