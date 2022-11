Klebe-Strafen: Umweltverbände sauer auf Union und Co. – Traktor-Blockaden „noch gut geheißen“?

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Die Klima-Proteste der „Letzten Generation“ polarisieren heftig. Umweltverbände warnen Kritiker vor einer Debatte „mit Schaum vorm Mund“.

Berlin – In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Klimaaktivisten Straßen blockiert, sich an Straßen und Kunstwerken festgeklebt oder Gemälde auch in deutschen Museen mit Suppe bespritzt. Die Kunstwerke haben keinen Schaden davongetragen – doch gerade die Straßenblockaden schürte Sorgen. Nach den Protesten fordern unter anderem Unions-Politiker härtere Strafen. In der Debatte um den Umgang mit Protesten warnen Umweltverbände nun aber vor einer Kriminalisierung der Aktivisten.

Klimaproteste: Debatte über Proteste statt über Klimaziele – Verbände sauer

„Statt über realen Klimaschutz zu diskutieren, wird öffentlich eine aggressive Debatte über verschiedene Formen von Klimaprotesten geführt“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von BUND, Campact, DNR, Germanwatch, Greenpeace, Nabu und WWF. Die Verbände forderten hingegen eine Einhaltung der Klimaziele.

Die Debatte um die Proteste werde primär von Politikern der Union, FDP und AfD angetrieben, hieß es. Legitime Protestformen wie gewaltfreier ziviler Ungehorsam würden pauschal kriminalisiert. Das, obwohl die Union Straßenblockaden von Landwirten vor wenigen Jahren noch gut geheißen habe. Klimaaktivisten müssen hingegen mit „Sondergesetzen und Präventivhaft“ rechnen. Damit seien die Grenzen der Verhältnismäßigkeit überschritten.

„Es bestehe bei einigen Aktionsformen Grund zur Debatte mit den Aktivist*innen“, erklärten die Verbände. „Diese darf aber nicht mit Schaum vorm Mund und mit Drohungen von Gefängnisstrafen, sondern muss in Achtung der Dringlichkeit der Klimakrise geführt werden.“

Klimademonstrationen: Präventivgewahrsam in Bayern

Nach Festklebeaktionen wurde für Klimaaktivisten in Bayern ein 30-tägiger Gewahrsam beantragt. Diese Möglichkeit sieht das bayerische Polizeiaufgabengesetz vor. Um eine Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern, können Bürger mit richterlicher Entscheidung für einen Monat festgehalten werden. Dieser Zeitraum kann um einen weiteren Monat verlängert werden.

„Wir brauchen in ganz Deutschland eine klare Linie“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zuletzt der Funke Mediengruppe. Der CSU-Politiker unterstützte damit Gewahrsam für Aktivisten, die neue Straftaten ankündigen. Ein Vergleich der Klimaaktivisten mit der Linksterrorgruppe RAF kam von Parteikollege und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Klima-Protest in Kunstmuseen: Söder fordert härtere Strafen – Buschmann will „prüfen“

In den letzten Wochen haben Klimaaktivisten in Deutschland und anderen Ländern Protestaktionen in Kunstmuseen organisiert, etwa im Museum Barberini in Potsdam. Aus Protest bewarfen sie ein Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei. Ob der Rechtsrahmen für härtere Strafen für solche Aktionen ausreicht, will Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nun prüfen.

Wie die Justiz mit den Angriffen auf die Kulturschätze umgehe, werde sein Ministerium prüfen. „Sollte ich zu dem Ergebnis kommen, dass der rechtliche Rahmen nicht ausreicht, werde ich handeln. Ich werde mein Haus genau prüfen lassen, ob wir hier ein gesetzliches Defizit haben“, sagte er der Bild am Sonntag.

Umweltverbände kritisieren das Vorgehen der Politiker und fordern den Fokus auf die Klimaziele. © Sachelle Babbar/IMAGO

Umweltverbände: „Die Radikalen sind nicht die Protestierenden“

Auf das Vorgehen der Politiker antworten Umweltverbände kritisch: „Die Radikalen sind nicht die Protestierenden. Es sind jene, die den Verpflichtungen zum Klimaschutz nicht nachkommen.“ Anfang November hat der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung eine Verfehlen Deutschlands der Klimaziele für 2030 hervorgesagt. Die Umweltverbände forderten nun, es müsse wirksam über Klimaschutz diskutiert werden, anstatt besorgte Bürger zu diffamieren.

Für die Freilassung von Aktivisten in Gewahrsam wurde am Sonntag in München demonstriert. Laut ersten Polizeiangaben waren 600 Menschen vor Ort. Der Sprecher des Organisationsbündnisses, Hagen Pfaff, erklärte: „Sie setzen sich für den Schutz unserer Lebensgrundlagen ein und werden dafür willkürlich weggesperrt. Währenddessen zerstören Staat und Konzerne weiterhin ohne jegliche Strafe unseren Planeten.“ (dpa/hk)