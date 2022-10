Zivilcourage zum Nulltarif: Wer Bilder beschädigt und sich auf Straßen festklebt, handelt zutiefst asozial

Von: Georg Anastasiadis

Selbst ernannte Klima-Aktivisten drangsalieren Berufspendler und kommen mit lächerlichen Strafen davon. Das muss sich ändern, und zwar schnell. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Sie zerstören fremdes Eigentum. Vergehen sich am kulturellen Erbe Europas, indem sie Gemälde von Weltrang beschädigen. Drangsalieren Autofahrer, die - anders als sie selbst - zumeist nicht aus begüterten Elternhäusern stammen und jeden Tag oft weite Strecken zurücklegen müssen, um in die Arbeit zu kommen und sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Krawall der selbst ernannten Klima-Aktivisten ist zutiefst asozial. Dennoch dürfen seine Verursacher darauf hoffen, dass der Staat weiter beide Augen zudrückt. Weil’s ja um eine gute Sache geht.

Klima-Kleber sind nicht die modernen Robin Hoods, für die sie sich halten

Der Klima-Protest wäre beeindruckender, wenn die Aktivisten in China oder Russland auf die Gefahren für das Klima aufmerksam machen würden. Dort, wo die wirklichen Sünder sitzen. So aber ist der Radau, den die Klima-Kleber bei uns veranstalten, Zivilcourage zum Nulltarif. Sie sind eben doch nicht die modernen Robin Hoods, für die sie sich halten.

Der Staat muss sehr aufpassen, dass er die Geduld seiner Bürger nicht überstrapaziert und das Vertrauen untergräbt, dass es im Land einigermaßen gerecht zugeht. Um dem Klima zu helfen, bringen gerade Einfachverdiener schon jetzt große Opfer. Ob sie es wollen oder nicht, der Staat regelt das für sie, indem er den Energieverbrauch drastisch verteuert. Es ist keine gute Idee, wenn wohlstandsverwöhnte junge Leute andere Menschen, die in der Krise schon jetzt mit jedem Cent rechnen müssen, noch weiter ärgern. Je länger Regierung und Justiz Chaoten gewähren lassen, desto mehr muss alle anderen Bürger das Gefühl beschleichen, in einem Zwei-Klassen-Staat zu leben, in dem Fanatiker straflos das Gesetz in die eigenen Hände und die Mehrheit als Geisel nehmen dürfen. Das muss aufhören, und zwar schnell. Manche der neuen „Klima-Helden“ haben sich bereits einen Ruf als Krawalltouristen gemacht und lassen sich in der Szene feiern. Spätestens Wiederholungstäter sollten lernen, dass sie sich gerne auch in einer ungemütlichen Gefängniszelle festkleben dürfen.

