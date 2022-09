Klimaaktivisten blockieren Kohlekraftwerk in Jänschwalde

Gruppe «Unfreiwillige Feuerwehr»

Klimaaktivisten sind am Montagmorgen auf das Gelände des Kohlekraftwerks in Jänschwalde im Süden Brandenburgs eingedrungen.

Jänschwalde -Der Betreiber des Kraftwerks, das Energieunternehmen Leag, bezeichnete den Vorfall als «Angriff auf die Versorgungssicherheit». Zwei Blöcke seien komplett vom Netz genommen worden, sagte ein Sprecher. «Damit ist die Hälfte des Kraftwerks nicht im Betrieb.»

Die Aktivisten besetzten Schienen, Gleisanlagen und Förderbänder, wie ein Sprecher der Polizei Cottbus berichtete. In den Tagebau seien die Demonstranten nicht eingedrungen. Zur Anzahl der Menschen auf dem Gelände könne er noch keine Angaben machen, sagte der Sprecher.

Die Gruppe «Unfreiwillige Feuerwehr» teilte mit, etwa 40 Menschen befänden sich auf dem Gelände und blockierten unter anderem den Kohlebunker und die Gleisverbindungen zum drittgrößten Braunkohlekraftwerk in Deutschland. Einige hätten sich an Förderbändern festgekettet. Die Aktivisten protestieren nach eigenen Angaben gegen den Betrieb des Tagebaus Jänschwalde und die Folgen der Braunkohleverstromung im Kraftwerk in Jänschwalde. Der Leag-Sprecher bestätigte, dass sich Menschen am sogenannten Grabenbunker befänden, wo Kohle gelagert wird.

Derzeit werden in dem Kraftwerk nördlich von Cottbus zusätzlich zu den vier aktiv laufenden Kraftwerksblöcken zwei Reserveblöcke reaktiviert. Sie sollen zum 1. Oktober aufgrund der Energiekrise wieder ans Netz gehen, um mehr Energiesicherheit zu haben.

Klimaaktivisten nach Blockade in Kohlekraftwerk in Gewahrsam

Nach einer Blockade von Gleis-und Förderanlagen auf dem Gelände des brandenburgischen Braunkohlekraftwerks Jänschwalde durch Klimaaktivisten hat die Polizei begonnen, besetzte Bereiche zu räumen. Erste Personen seien am Montag in Gewahrsam genommen worden, teilte Polizeisprecher Maik Kettlitz mit. Die Polizei sei dabei, Aktivisten in drei verschiedenen Bereichen von den Gleisen- und Förderanlagen zu lösen.

Zuvor hatte der Betreiber Leag mitgeteilt, dass wegen der Aktion zwei Blöcke komplett vom Netz genommen worden seien. Damit sei nur noch die Hälfte des Kraftwerks im Betrieb. Zur genauen Zahl der Menschen auf dem Gelände konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Sie erhielt Unterstützung von der Bundespolizei.

Die Klimaaktivisten waren am Montagmorgen auf das Kraftwerksgelände im Süden Brandenburgs eingedrungen. Die Gruppe «Unfreiwillige Feuerwehr» teilte mit, etwa 40 Menschen blockierten unter anderem den Kohlebunker und die Gleisverbindungen zum Kraftwerk.

Ein Sprecher des Energieunternehmens Leag bestätigte, dass sich Aktivisten am sogenannten Grabenbunker befänden, wo Kohle gelagert wird. Der Betreiber des Kraftwerks sprach von einem «Angriff auf die Versorgungssicherheit». «Klar ist, es handelt sich um eine Straftat», betonte der Polizeisprecher. Ermittelt werde wegen Störung öffentlicher Betriebe und Hausfriedensbruch. Ein Protest dürfe nicht auf Kosten der Energieversorgung durchgeführt werden, so Kettlitz.

Das Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde ist das drittgrößte in Deutschland. Das Werk liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Cottbus. (dpa/bb)