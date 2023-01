„In jeder Stadt und jedem Dorf“: Klimaaktivisten kündigen bundesweite Aktionen an

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Bundesweite Proteste sollen nach dem Plan der „Letzten Generation“ das Land wachrütteln. Wie genau die Störaktionen aussehen sollen, ist bisher unklar.

München – Kaum ist die Besetzung des Dorfes Lützerath vorbei, kündigen Klimaaktivisten ihre nächsten Schritte an. Während der Protest um Lützerath oder um die Rodung des Hambacher Forsts sich wesentlich auf einen Ort konzentrierte, stellt der neue Plan des Aktivisten-Kollektivs „Letzte Generation“ einen Wechsel in der Vorgehensweise dar. Nun wollen sie die Blockade- und Störaktionen auf das ganze Land ausweiten.

Klimaaktivisten kündigen bundesweite Aktionen an: „Werden massiv auf die Straße gehen“

Vor einem Jahr feierte die Protestgruppe „Letzte Generation“ mit der Methode des Fahrbahn-Blockierens in Berlin Premiere. Die Reaktionen auf die Aktionen fallen gemischt aus und sorgen vor Ort wie im Internet für Kontroversen. Trotz der teils heftigen Kritik an den Methoden „wird der Widerstand größer als je zuvor“, kündigte Aimée van Baalen, eine Sprecherin der Gruppe, am Montag bei einer Presseveranstaltung an. „Wir werden massiv auf die Straße gehen.“ Außerdem hoffe sie auf weitere Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Das sei ein „entscheidender Faktor“, sagte van Baalen.

Ungemütlicher Witterung zum Trotz blockierten Klimaaktivisten kürzlich eine Straße in Dresden. Seit einem Jahr setzt die Organisation auf diese Protestform. © dpa

„In jeder Stadt und jedem Dorf“: Protestwelle im Kampf um Klimaschutz soll wachsen

Ab Montag, 6. Februar, sollen somit „in allen Regionen Deutschlands“ Protestaktionen das öffentliche Leben stören, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) weiter berichtet. Über die Art des Protests ließ die Sprecherin die Medienvertreter vor Ort jedoch im Unklaren. Bekannt geworden ist das Aktivisten-Kollektiv neben den Straßenblockaden auch, indem sie museale Kunstwerke mit Kartoffelbrei bewarfen. Nun soll eine Welle des Protests „in jede Stadt und jedes Dorf tragen“, der sich nach dem Plan der Aktivisten immer mehr Menschen anschließen werden.

Gesellschaftsrat: „Letzte Generation“ mit spezieller Forderung an die Bundesregierung

Im Kontext der angekündigten Protestwelle stellt die „Letzte Generation“ nach Angaben der dpa eine weitere Forderung an die Bundesregierung. Letztere werde aufgerufen, einen „Gesellschaftsrat“ zu installieren. Genauer: Ein Gremium aus zufällig ausgelosten Menschen, welches einen Plan zur Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 entwerfen soll.

Da der Protest und insbesondere die Bußgelder keineswegs billig sind, sammelt die Organisation Spendengelder. Diese seien mittlerweile so umfangreich, dass gewisse Aktivisten feste Gehälter beziehen können. Auch werde das Kollektiv wesentlich von einem US-amerikanischen Fond gesponsert, für dessen Gründerin ziviler Ungehorsam ein angemessenes Mittel im Kampf um das Klima sei.

In der Debatte um die Methoden der „Letzten Generation“ sprang nun ein findiger Baumarkt auf den Zug auf und verkauft ein „Klimaaktivisten-Starterpaket“. Ähnliche Produkte, die der Baumarkt hier bewirbt, waren eine gewisse Zeit wegen „behördlicher Beanstandung“ aus den Regalen verschwunden. Die Klimaaktivisten traf das schwer.