Klimaaktivisten in der Mangel: Buschmann prüft Strafen – Söder will Präventiv-Arrest

„Brauchen eine klare Linie“

Die radikalen Protestaktionen von Klimaaktivisten polarisieren aktuell. Aus der Politik werden Forderungen nach härteren Strafmaßnahmen laut.

Berlin – Sie blockieren Straßen, beschmieren Kunstwerke mit Lebensmitteln und kleben sich an Luxus-Autos fest. Klimaaktivisten wollen mit diesen Aktionen Aufmerksamkeit auf die voranschreitende Klimakrise lenken und die Politik zum Handeln bewegen. Doch stoßen die teils radikalen Protestaktionen bei Vielen auf Ablehnung – besonders in der Politik. Bundesjustizminister Marco Buschmann prüft nun, ob härtere Bestrafungen nötig sind und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sogar einen bundesweiten Präventiv-Arrest für Klimaaktivisten einführen, wie kreiszeitung.de berichtet.

Beschmieren Gemälde mit Lebensmitteln – Buschmann prüft Strafrahmen radikaler Klimaaktivisten

Die Debatte um die Legitimation radikaler Klimaproteste reißt nicht ab. Erst am Donnerstag, 10. November 2022, ist im Bundestag hitzig über eine mögliche Strafverschärfung für die Aktivisten diskutiert worden. „Klimaschutz ist wichtig, aber er rechtfertigt keine Straftaten“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Andrea Lindholz, laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann prüft mit Blick auf zahlreiche Protestaktionen in Kunstmuseen, bei denen Gemälde mit Lebensmitteln beschmiert wurden, ob nun härtere Strafen nötig sind. Im Gespräch mit der Bild am Sonntag sagte er, dass sein Ministerium genau beobachten werde, wie die Justiz mit den Angriffen auf Kulturschätze umgehe. „Sollte ich zu dem Ergebnis kommen, dass der rechtliche Rahmen nicht ausreicht, werde ich handeln. Ich werde mein Haus genau prüfen lassen, ob wir hier ein gesetzliches Defizit haben“, so Buschmann.

Strafen für radikale Klimaaktivisten: „Wer Kunstwerke bewirft, kann sich einer Sachbeschädigung strafbar machen.“

Bereits Anfang November hatte der Bundesjustizminister zur Bild gesagt: „Wer Kunstwerke bewirft, kann sich einer Sachbeschädigung strafbar machen. Eine Straßenblockade kann als Nötigung bestraft werden. Und wenn Rettungswagen ausgebremst werden, kommt auch eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht.“ Damit nahm er Bezug auf einen mutmaßlich durch eine Straßenblockade von Klimaaktivisten ausgelösten verspäteten Rettungseinsatz in Berlin, der für eine Frau tödlich endete.

Gesetze sähen Buschmann zufolge neben Geldstrafen auch in bestimmten Fällen Freiheitsstrafen vor. Diese Gesetze gelte es auch durchzusetzen. In dem aktuellen Gespräch mit Bild am Sonntag sagte er zudem, dass in einer offenen Gesellschaft jeder für sein Anliegen werben, Dinge kritisieren und demonstrieren dürfe – doch: „Das Bewerfen von Kunst mit Lebensmitteln hat damit aber wenig zu tun. Wer unsere Kulturschätze angreift und gefährdet, überschreitet eine rote Linie“, so der FDP-Politiker. Auch der CDU-Landeschef Christoph Ploß fordert in Hamburg härtere Strafen für Klimaaktivisten.

Söder will radikale Klimaaktivisten in ganz Deutschland vorsorglich ins Gefängnis schicken

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder geht zum Einschränken der radikalen Klimaproteste noch einen Schritt weiter: Er will die Protestierenden bundesweit vorsorglich ins Gefängnis schicken. In Bayern ist das bereits möglich. Dort kann die Polizei Menschen nach dem Entscheid eines Amtsgerichts bis zu 30 Tage lang in präventiven Gewahrsam nehmen – zweimal hintereinander. Das Gesetz wurde laut n-tv ursprünglich als Mittel gegen islamistische Gefährder eingeführt.

Aktuell sitzen in Bayern demnach gut zwei Dutzend Klimaaktivisten „zur Verhinderung weiterer angekündigter Blockadeaktionen und Straftaten“ im Gefängnis. Söder möchte diese Regel auf alle Bundesländer ausdehnen und sagte den Funke-Zeitungen: „Wir brauchen in ganz Deutschland eine klare Linie.“

Kritik für Aussage von Dobrindt – RAF-Vergleich von Klimaaktivisten hält Söder aber nicht für unpassend

Wie wenig Söder offenbar von den radikalen Protestaktionen hält, macht der Ministerpräsident auch auf anderem Weg deutlich: Genau wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht er eine Gefahr darin, dass Klimaaktivisten zu einer „Klima-RAF“ werden könnten. Erst kürzlich hatte Dobrindt gefordert, die Entstehung einer „Klima-RAF“ müsse verhindert werden – und erntete für die Begriffswahl reichlich Kritik.

„Es besteht immer die Gefahr, dass bei einer großen Bewegung ein kleiner Kern beginnt, aggressiver und radikaler zu werden“, sagte aber auch Söder den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob „Klima-RAF“ auch seine Wortwahl sei und fuhr fort: „Alexander Dobrindt hat auf ein Phänomen hingewiesen und gewarnt, was sich daraus entwickeln könnte. Die große Mehrheit der Deutschen hält Straßenblockaden für falsch.“

Klimaaktivistin von „Letzte Generation“ äußert sich: „Gehen auf die Straße, um Leben zu schützen“

Während die RAF bei ihren terroristischen Anschlägen und Geiselnahmen mehr als 30 Menschen ermordete, lehnen Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ Gewalt gegen Menschen aber rigoros ab. „Wir gehen auf die Straße, um Leben zu schützen. Wir wollen keine Leben gefährden“, erklärt Carla Rochel, Mitglied der Klima-Gruppe, in einem Gespräch mit dem Focus. Damit beantwortete sie die Frage, ob man mit Blick auf den Unfall in Berlin im Kampf gegen den Klimawandel Kollateral-Schaden auf sich nehmen müsse.

Sie rechtfertigt die radialen Aktionen folgendermaßen: „Wir machen das, weil wir mitten in einen Kollaps rasen. Weil wir darauf zurasen, dass unsere Zivilisation, wie wir sie kennen, zusammenbricht“ und fügte hinzu: „Unsere Grenze ist, dass wir friedlich und gewaltfrei sind.“ Neben schwerwiegenden Folgen für die Umwelt hat der Klimawandel auch starke Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen – besonders auf die von Kindern.