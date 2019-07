Klimanotstand - Begriff in der Kritik: „Man muss mehr tun, als nur ...“

Also was die mögliche Anzahl der Demonstranten im Verhältnis zu den (gleichlautenden) Kommentaren (hier) anbelangt, empfehle ich Herrn Laschet und anderen diesen Artikel hier: https://www.merkur.de/leben...

Da gab es schon andere, die ein Ermächtigungsgesetz mit der Begründung eines gesellschaftlichen Notstandes auf den Weg gebracht haben. Jetzt ist eben die neuzeitliche kleine Warmzeit dran. Und es ist nicht mehr viel Zeit - das muß noch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts geschafft sein.

Ja, an einer Atomenergie der Neuzeit führt kein Weg mehr vor bei.

Fukushima hatte ja andere Gründe, einen Tsunami, die falsche Standortwahl bzw. fehlende Maßnahmen für den Fall der Fälle.

Und Tschernobyl eben die Ukraine, wie sie leibt und lebt.

Und Merkel stellte Deutschland und Europa fast im Alleingang auf den Kopf, bzw. schob es an den an den politisch opportunen Scheinabgrund.

Und Röttgen musste den Kopf hinhalten.