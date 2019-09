Klimabeschluss von SPD und Union: Gebt Habeck und den Grünen nicht nach

Kommentar

von Georg Anastasiadis

Die Grünen mit Robert Habeck an der Spitze sind in Berlin (noch) nicht in der Verantwortung. Wenn sie jetzt den Klimabeschluss der GroKo zu Fall bringen, erweisen sie dem Klimaschutz einen Bärendienst. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.