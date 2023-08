Klimapolitik: Baerbock fordert neue strategische Partnerschaften

Annalena Baerbock © Thomas Trutschel/Imago

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert neue Klima-Allianzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.

Berlin in Deutschland - „Wir brauchen neue Klima-Allianzen. Zwischen den Industriestaaten und den von der Klimakrise so heftig Betroffenen“, sagte die Ministerin dem digitalen Medienhaus Table Media.

Ein Erfolg der UN-Klimakonferenz im Dezember in Dubai hänge „entscheidend davon ab, ob alle wie immer in ihre alten Machtblöcke des letzten Jahrhunderts zurückfallen wie ‚G77‘ und ‚Industriestaaten‘“, sagte Baerbock. „So kommen wir nicht weiter.“



Mit Blick auf die Inselstaaten, die in der UNO mit China in der informellen Gruppe der G77 kooperieren, sei es ihr Ziel, dass „diejenigen, die klimapolitisch wirklich etwas erreichen wollen, sich zusammentun“. Bisher stimmten diese Länder im Zweifel mit China. „Genau diese alten Blöcke müssen wir aufbrechen“, sagte die Außenministerin. „Die Klimakrise ist längst kein Blockfrage mehr. Wir kriegen die Klimakrise nur als Welt gemeinsam in den Griff oder gar nicht“, betonte die Grünen-Politikerin. bfi