Klimaschutz-Aktivisten blockieren erneut Berlins Straßen

Aktivisten einer Gruppe, die sich Aufstand der letzten Generation nennt, blockieren in Steglitz die Zufahrt zur Stadtautobahn. © Paul Zinken/dpa/Archivbild

Erneut haben Klimaschutz-Aktivisten in Berlin Ausfahrten der Stadtautobahn blockiert.

Berlin - Erneut haben Klimaschutz-Aktivisten in Berlin Ausfahrten der Stadtautobahn blockiert. Am Montagmorgen traf es die Ausfahrten Messedamm und Konstanzer Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Als Folge bildeten sich Staus.

Die kleine Gruppe «Aufstand der letzten Generation» blockiert seit Ende Januar immer wieder Autobahnausfahrten, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg und München. Sie fordern ein sofortiges «Essen-Retten-Gesetz» und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Autofahrer reagierten wütend und zum Teil aggressiv. Die Polizei stellte Dutzende Strafanzeigen wegen Nötigung und Widerstands. Kritik gab es auch aus Teilen der Politik, weil durch die Aktionen der Verkehr und auch Menschen gefährdet werden könnten. (dpa)