Dreckschleudern der FDP: Die Liberalen fahren besonders schmutzige Limousinen

Von: Bona Hyun

Die Ampel pocht auf klimafreundliche Politik. Doch viele Minister fahren selbst in umweltschädlichen Dienstwagen. Einer schneidet besonders schlecht ab.

Berlin – Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis für die Nutzung von Dienstwagen ausgestellt: Der CO₂-Ausstoß der meisten Politiker-Dienstwagen in Deutschland liegt nach einer Umfrage deutlich über dem europäischen Flottengrenzwert von 95 Gramm je Kilometer.

„Die selbsternannte „Klimaregierung“ ist weit davon entfernt, selbst klimafreundlich unterwegs zu sein“, kritisierte Bundesgeschäftsführerin Barbara Met der Deutschen Umwelthilfe (DUH). „Wenn die Bundesregierung nicht jede Glaubwürdigkeit verlieren will, muss sie dringend umsteuern“, forderte Metz. Besonders die FDP kommt bei der Auswertung offenbar nicht gut weg.

Ampel-Minister fahren zu umweltschädliche Dienstwagen – FDP ist Schlusslicht

„Mit durchschnittlich 187 g/km CO₂-Emissionen überschreiten die Fahrzeuge von 6 von 9 Bundesministerinnen und -ministern den europäischen Flottengrenzwert von 95 g/km auf der Straße deutlich“, teilte die DUH am Montag (10. Juli) mit. Flottengrenzwert bedeutet, der Durchschnitt aller in der EU in einem Jahr zugelassenen Fahrzeuge soll diesen Wert nicht überschreiten – nicht jedes einzelne neue Auto muss ihn also einhalten.

Schlusslicht bei den abgefragten Ministerien bildet laut Umfrage Justizminister Marco Buschmann (FDP), dessen Dienstwagen einen 2,5-mal höheren CO2-Ausstoß habe. Laut Justizministerium ist die Zahl aber nicht mehr aktuell. Das Ressort habe nun auch einen rein elektrisch betriebenen Dienstwagen angeschafft, der neben einem Hybridwagen genutzt werde.

Lob gab es hingegen für die Grünen-Bundesministerinnen Lisa Paus und Steffi Lemke sowie SPD-Ministerin Svenja Schulze. Sie würden mit ihren Elektroautos den Grenzwert einhalten. Die Wagen von Kanzler Olaf Scholz und einigen besonders gefährdeten Ministern wurden wie bereits in den vergangenen Jahren wegen ihrer schweren Panzerung nicht gewertet.

„Wahre Klimakiller“ – Plug-in-Hybride für CO₂-Bilanz problematisch

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich laut DUH der gesamte durchschnittliche reale CO₂-Ausstoß der abgefragten Dienstwagen von 219 g/km auf 165 g/km reduziert. Dies liege an einem gesteigerten Anteil batterieelektrisch betriebener Dienstfahrzeuge auf 23 Prozent. Problematisch seien aber die Plug-in-Hybride, die sowohl mit Sprit als auch Elektroantrieb fahren. „Diese sehen auf dem Papier gut aus, sind tatsächlich aber wahre Klimakiller“, sagte Metz.

Die Deutsche Umwelthilfe rechnet regelmäßig aus, wie umweltschädlich Dienstwagen von Politikern sind. In diesem Jahr fand die Untersuchung zwischen Dezember 2022 und Februar 2023 statt. Insgesamt zeigte die DUH 190 von 257 befragten Spitzenpolitikerinnen und -politikern aus Bund und Ländern eine „Rote Karte“, weil ihre Dienstfahrzeuge mindestens 20 Prozent über dem CO₂-Grenzwert lagen. (bohy/dpa)