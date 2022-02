Ministerin auf Klimamission - Baerbock nimmt jetzt den Linienflug nach Madrid

Von: Sven Hauberg

Zu ihrem Antrittsbesuch in Israel reiste Annalena Baerbock mit dem Regierungsflieger. Nach Madrid nimmt sie nun einen Linienflug. © Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Angela Merkel machte es 2018 vor - wenn auch unfreiwillig: Am Dienstag reist Außenministerin Baerbock per Linienflug zu einem Antrittsbesuch nach Spanien.

Berlin - Die Jobbezeichnung sagt es bereits: Außenminister sind naturgemäß viel im Ausland unterwegs. Aufs Flugzeug lässt sich dabei nur schwerlich verzichten. Annalena Baerbock aber will möglichst klimafreundlich reisen - und bricht deshalb am Dienstag (15. Februar) per Linienflug zu ihrem Antrittsbesuch in Madrid auf. Normalerweise reisen Regierungsmitglieder zu derartigen Terminen mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr - wenn sie denn einsatzbereit ist.

Baerbock (Grüne) greift bei nächster Reise zum Linienflug - auch den Zug hatte die Ministerin schon genommen

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Montag in Berlin, dahinter stehe die bewusste Entscheidung, wo immer machbar die Möglichkeit zur Nutzung von Linienflügen zu prüfen, um den CO₂-Ausstoß bei Auslandsreisen gering zu halten. Dies sei immer verbunden mit der Frage, ob dies terminlich und logistisch möglich sei. Die Antwort hänge auch von der Verfügbarkeit von Flugverbindungen ab. Im Fall von Madrid sei das für die Reise machbar.

Bereits zu Beginn ihrer Amtszeit hatte Baerbock deutlich gemacht, dass sie so oft wie möglich auf die Flugbereitschaft verzichten wolle. So war sie Anfang Dezember von ihrem Antrittsbesuch in Paris mit dem Hochgeschwindigkeitszug weiter nach Brüssel gefahren. Generell kompensiert die Bundesregierung seit 2014 alle Dienstfahrten und -reisen ihrer Beschäftigten. Das dafür aufgewandte Geld fließt in internationale Klimaschutzprojekte.

Annalena Baerbock reiste im Dezember 2021 mit dem Zug von Paris nach Brüssel. © Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Angela Merkel: per Linienflug zum G20-Gipfel

Dass Spitzenpolitiker mit Linienflügen zu ihren Terminen reisen, ist selten. Ein kurioser Fall ereignete sich im November 2018: Aufgrund eines Defekts am Regierungsflieger „Konrad Adenauer“ musste die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel kurzfristig mit einer Iberia-Maschine von Madrid zum G20-Gipfel in Buenos Aires reisen. Medienberichten zufolge nahm Merkel damals in der Business-Klasse des Linienflugs Platz.

Bei dem Treffen von Annalena Baerbock mit ihrem spanischen Amtskollegen José Manuel Albares soll es neben aktuellen bilateralen und außenpolitischen Themen um die angespannte Sicherheitslage zwischen Russland und der Ukraine gehen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts der Nachrichtenagentur dpa. Baerbock werde sich zudem mit Vertretern der Sonderstaatsanwaltschaft für Gewalt gegen Frauen treffen. Bei dem Gespräch werde es um die rechtliche Situation von Frauen und die Strafverfolgung von Gewaltdelikten gegen Frauen gehen. (sh/dpa)