Klimaschutz-Demonstranten zerstören vor Habecks Ministerium den Boden

Demonstranten protestieren © Andreas Mayr

Als Bauarbeiter verkleidet hat eine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Bürgersteig aufgerissen.

Berlin - Daneben legten sie am Dienstagmittag in der Invalidenstraße nahe dem Hauptbahnhof Rohre mit der Aufschrift «Qatar Stream». Vor den Eingang des Ministeriums von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) setzten sich mehrere Demonstranten mit einem Transparent «Stoppt den fossilen Wahnsinn».

Die Protestgruppe «Letzte Generation» twitterte dazu: «Wie praktisch. Öl aus Katar kommt jetzt direkt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aus dem Boden.» Polizisten beendeten die Aktion und stellten die Personalien der Demonstranten fest.

Die Protestinitiativen von «Letzte Generation» hatten seit Januar in Berlin und anderen Großstädten wie Hamburg und Frankfurt am Main immer wieder Autobahnen blockiert und den Verkehr an Flughäfen gestört, um mehr Klimaschutz durchzusetzen. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen. (dpa)