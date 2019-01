Wegen des Extrem-Winters? Staatsregierung drückt beim Volksentscheid „Klimaschutz ins Grundgesetz“ aufs Tempo

Mahlzeit. Ein Volksentscheid ist per se eine faire und demokratische Art der Volksmitbestimmung. Aber nur dann, wenn ALLE Seiten zum Thema anteilig eine ausgewogene Berichterstattung im Staatsfernsehen / Staatsrundfunk erhalten. Und genau hierzu habe ich so meine berechtigten Zweifel. Dem gewillten Wähler werden gegriffene nachfolgende Aspekte vorenthalten bleiben ...

[A]Neue Studie: Ein Windpark tötet 75% aller in der Nähe hausender Bussarde, Falken und Milane

Wissenschaftlern [Forscher des Indian Institute of Science in Bengaluru] zufolge sind Windturbinen die neuen ,Spitzen-Beutegreifer‘, töten sie doch Adler, Falken und andere Raubvögel an der Spitze der Nahrungskette. Eine entsprechende Untersuchung an einem Windpark in Indien kam zu dem Ergebnis, dass die Anzahl von Raubvögeln in der Umgebung der Turbinen um drei Viertel zurückgegangen ist.

Ergebnis: Sie fanden fast viermal weniger Bussarde, Falken und Milane in Gebieten mit Windparks – ein Verlust um etwa 75%. In Gebieten ohne Windturbinen wurden alle drei Stunden rund 19 Vögel gezählt, in der Nähe der Turbinen ging diese Zahl auf rund 5 zurück. Dies hat einen ,Domino-Effekt‘ über die gesamte Nahrungskette, wobei kleine Säugetiere und Reptilien ihr Verhalten sofort dem neuen Umstand anpassen, dass ihre natürlichen Feinde von der Bildfläche verschwinden.

[B]Um Magnete für Windenergie herzustellen setzt man Radioaktivität frei, ist das Öko?

Sie ist sauber, unbedenklich und vor allem gut für die Umwelt ... Windenergie, davon erzählen sie uns gern. Und der "dreckige" Kern in so manchem Windrad (ich betone ausdrücklich nicht in allen, siehe Generatorkonzepte ➂ b) und ➃) scheint die Öko-Fanatiker kein bisschen zu stören. In den Generatoren steckt Neodym (Neodym-Eisen-Bor) – ein Metall der Seltenen Erden um zusammen mit Dysprosium (auch ein Metall der Seltenen Erden, macht Magnete hitzebeständiger und verhindert dadurch vorzeitige Entmagnetisierung) extrem starke Permanent-Magnete herzustellen.

Und was ist jetzt das Problem? Kurz zu den Generatorkonzepten …

➀ Asynchrongenerator mit Getriebe – Man benutzt ein Getriebe um vom langsamen Rotor auf Touren zu kommen um den klassischen Asynchrongenerator antreiben zu können.

➁ Standard - doppeltgespeister Asynchrongenerator mit Getriebe

➂ Trend - Synchrongenerator ohne Getriebe mit Umrichter um auf 50 Hz zu kommen, Hier spart man sich also das Getriebe ein. Es gibt zwei Bauformen:

➂ a) Synchrongenerator elektrisch erregt

➂ b) Permanent erregt – Das ist der Problemfall. Diese Sorte Anlage hat ein Problem, ca. 1 Tonne Neodym im Generator enthalten.

➃ Hybridlösung: Synchrongenerator mit Getriebe und Umrichter, Getriebe übersetzt ein bisschen, Generator kann damit kleiner ausfallen Das ist auch der Problemfall. Diese Sorte Anlage hat ein Problem, < 1 Tonne Neodym im Generator enthalten.

➂ b) ist vor allem in Windrädern auf See (offshore) zu finden um effizienter, leichter und vor allem wartungsärmer zu bauen - aber zu welchem Preis!

Beim Abbau von Neodym entstehen erhebliche Schäden für Mensch und Umwelt. Diese Materialien stammen größtenteils aus China, laxe Standards beim Abbau und scheinbar günstige Preise. Deshalb bedienen sich die Windradhersteller dort im Einkauf. Die Seltenen Erden treten in einem umfangreichen Materialmix auf, deshalb tritt beim Abbau auch Radioaktivität auf. Um Magnete für Windenergie herzustellen setzt man Radioaktivität frei, ist das Öko? Ist das nicht haarsträubend?!?

Quelle: PANORAMA, Neodym - Das schmutzige Geheimnis sauberer Windräder

[C]Viele Biogasanlagen belasten unsere Umwelt mehr, als sie ihr Nutzen bringen. Sie zerstören die Artenvielfalt (Bienen), schädigen unsere Gewässer.

Wie uns allen bekannt ist Biogas neben Wind und Sonne die 3. Säule der Energiewende. Sie ist eigentlich auch die wichtigste denn als einzige Energiequelle hängt sie nicht direkt von den Launen des Wettergeschehens ab. Sie fungiert als grundlastfähiger Ausgleichspuffer und soll den Job einnehmen einzuspringen wenn Wind und Sonne nicht ausreichen. Man kann die tägliche Nutzung auf der Homepage der Bundesnetzagentur - liebe MM Redaktion wäre cool wenn der Link smard(de)/home/46 bleiben darf - auch gut erkennen, grüner Bereich immer so um die 4,x MWh.

Begriffsbestimmung: ‘Biogas’ ist faktisch Faulgas, erzeugt in Bio-Reaktoren.

Was ist aber nun kritisch daran?

➀ Faulgas ist extrem flächenintensiv zur Energiegewinnung. Man benötigt möglichst gute und ertragreiche Ackerflächen. Das System steht also damit in direkter Konkurrenz zur Nahrungsmittel-Herstellung.

➁ Der Mais ist der Favorit. Mais ist jedoch eine Pflanze mit extrem zehrender Wirkung auf Boden und Natur. Sie liefert praktisch den höchsten Faulgas-Ertrag und ist daher favorisiert.

➂ Die Anlagen gefährden indirekt unser kostbares Grundwasser. Gülle und Gärreste schmeißen die Bauern ja "gern" in Hülle und Fülle auf die Felder, Nitrat ins Grundwasser.

➃ Biogas-Anlagen sind auch noch Bioreaktoren, die so nebenbei das lebensgefährliche Bakterium EHEC herstellen.

➄ Unfälle in Biogasanlagen - Alle sechs Minuten ein Störfall wird vom Landesfischereiverband geschätzt. Und 40 schwere Unfälle pro Jahr im Freistaat, rechnet man die Zahlen der Versicherungskammer Bayern hoch. Quelle: Norbert Haberger, IB GmbH

... Die Listung könnte ich hinreichend beliebig fortsetzen.