Dubiose Klimastiftung wird zu Schwesigs Problem - Noch-Chef tritt böse nach

© IMAGO / Future Image

Die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern ist stark umstritten. Der Chef der Stiftung erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Schwesigs Landesregierung.

Schwerin - Es ist das Thema, das Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu Fall brachte. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV war einst ihr Herzensprojekt, als sie sie im Januar 2021 vom Land errichten ließ - jetzt steht sie kurz vor der Auflösung. Ihr ehemaliger Vertrauter, Noch-Chef der Klimastiftung und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering, ebenfalls SPD, holt jetzt zu einem verbalen Rundumschlag gegen seine Nachfolgerin aus. Am Dienstag (7. März) hat er zusammen mit zwei Vorstandsmitgliedern Auskunft zum Stand der Abwicklung der Stiftung gegeben.

Zu diesem Anlass hat er auch gleich den Rücktritt des gesamten Vorstands „in den nächsten Wochen“ angekündigt, sobald der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb abgewickelt sei. Das ausstehende Testat des Wirtschaftsprüfers für 2022 sei inzwischen fertig und werde geprüft. Dem Vorstand geht es darum, später nicht persönlich haftbar gemacht zu werden. Schwesig wirft er vor, seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe die Regierung alles getan, um die Arbeit der Stiftung zu behindern, „bis hin zur Anweisung, dass Schulen nicht mit uns zusammenarbeiten sollen“.

Stiftung durch russisches Geld finanziert: Schwesig will Auflösung so schnell wie möglich

Die Klimastiftung MV steht in der Kritik, da sie den Fertigbau der Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt hat. Der Bau der Pipeline wurde abgeschlossen, doch ging sie wegen der russischen Aggression gegen die Ukraine nicht in Betrieb. Über den gemeinnützigen Teil der Stiftung sollten Projekte zum Klimaschutz gefördert werden, etwa die Aktion „Buddeln für Bäume“. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat die Auflösung der Stiftung schon vor zehn Monaten beschlossen, aber Sellering meint, man könne sie nicht einfach auflösen. Sie gehöre niemandem, bestehe „auf ewig“. Eine Auflösung sei „rechtswidriges Handeln“.

© Jens Büttner/dpa

Deshalb bedeute der Rücktritt des Vorstands auch nicht das Ende der Stiftung. Ein neuer Vorstand müsse eingesetzt werden. Er gibt Schwesig den „frommen Wunsch“ mit auf den Weg, dass seine Nachfolger die Entscheidung darüber, ob die Stiftung nun aufgelöst werden muss oder nicht, „ohne politische Einflussnahme“ treffen dürfen. Vor allem da die Stiftung hauptsächlich durch Geld aus russischen Gasgeschäften finanziert worden ist, will die Ministerpräsidentin das Kapitel so schnell wie möglich abschließen. Zuletzt gerieten Landesregierung und Stiftung aneinander wegen einer Schenkungssteuerpflicht auf eine Millionenzahlung aus Russland: Konkret geht es um 20 Millionen Euro für Klimaschutz-Projekte.

Scharfe Kritik an Schwesig: Merz fordert Rücktritt

Sellering erklärte außerdem, wenn Landesregierung und Landtag „die Stiftung auflösen, um sich persönlich reinzuwaschen, dann haben wir einen dicken Konflikt.“ Dann könnte „ein Staatsanwalt“ Anklage wegen „Untreue“ erheben. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass dies passieren wird.

Am Donnerstag (8. März) forderte der CDU-Chef Friedrich Merz den Rücktritt Manuela Schwesigs. „Was da passiert ist, ist ein unfassbarer Vorgang, bei dem aber alle Details nur schrittweise an die Öffentlichkeit kommen“, sagte er gegenüber der Westfalenpost. Ihr Rücktritt sei seit Monaten überfällig. „Wenn es um einen CDU-Mann ginge, wäre er längst nicht mehr im Amt“, so Merz weiter. Allerdings: Zum Zeitpunkt der Stiftungsgründung koalierte die CDU in Schwerin mit der SPD und war wohl auch in die Personalien der Stiftung involviert. (ale)