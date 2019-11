Am 29. November startet das nächste Großereignis von „Fridays for Future“. In über 500 Orten allein in Deutschland soll für das Klima gestreikt werden.

Über eine Million Menschen gingen im September für Klimaschutz auf die Straße.

Am 29. November findet der nächste Globale Klimastreik statt.

In Deutschland mobilisiert sich „Fridays for Future“ in über 500 Orten.

10.14 Uhr: Aus Protest gegen die drohende Klimakatastrophe sind am Freitag in Australien landesweit Tausende Jugendliche auf die Straße gegangen. Allein in Sydney versammelten sich gut 500 Schüler vor der Parteizentrale der regierenden Liberalen und verlangten entschiedenere Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung. In Melbourne kamen 700 Teilnehmer zum 4. globalen Klimastreik.

Landesweit gab es nach Angaben der Klimaschutzbewegung Fridays For Future Aktionen in 60 Städten mit Tausenden Teilnehmern. Im September waren noch mehr als 300 000 Menschen gekommen. Die etwas geringere Beteiligung an diesem Freitag erklärt sich nach Einschätzung von Beobachtern auch damit, dass zurzeit eine heiße Prüfungsphase an Australiens Schulen läuft.

„Deutsche Greta“ ruft zum Klimastreik auf: „Das politische Versagen ist dramatisch“

9.06 Uhr: Nach den Großprotesten im März und Mai sowie der globalen Streikwoche im September starten die Aktivisten nun die vierte Auflage ihres weltweit koordinierten Protests. Die Sprecherin der deutschen Bewegung, Luisa Neubauer, nannte die Aktionen einen Ausruf der Entrüstung. „Das politische Versagen ist dramatisch“, sagte sie der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Freitag).

Für Deutschland fordert Fridays For Future unter anderem, unverzüglich alle Subventionen für fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zu streichen sowie ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten. Zudem müsse Deutschland bis 2035 auf eine komplett erneuerbare Energieversorgung umschwenken.

Das Thema Erderhitzung treibt derzeit auch die EU um. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat starke Anstrengungen gegen den Klimawandel versprochen. Und das EU-Parlament hatte am Donnerstag den „Klimanotstand“ für Europa ausgerufen. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten sprach sich dafür aus, als erster ganzer Kontinent überhaupt einen solchen Notstand zu erklären. Das soll nach Wunsch der Abgeordneten die Dringlichkeit des Themas zeigen - konkrete Folgen hat der Schritt aber vorerst nicht.

Klimastreik/Proteste: Tausende folgen Greta Thunbergs Aufruf

Update vom 29. November, 7.52 Uhr: Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid haben am Freitag in Australien die weltweiten Klimaproteste begonnen. Demonstrationen in zahlreichen anderen Städten der Welt werden folgen.

Allein in Berlin sind 50 000 Teilnehmer angemeldet. International sind nach Angaben des Netzwerks über 2400 Städte in 157 Ländern dabei.

In der Millionenmetropole Sydney, die wegen der nahegelegenen Waldbrände erneut unter einer dichten Rauchwolke hing, versammelten sich hunderte Schüler und Aktivisten vor der Parteizentrale der Regierungspartei. Die Demonstranten machten den Klimawandel für die schlimmen Waldbrände verantwortlich, die seit Wochen im Südosten Australiens wüteten. "Ihr verbrennt unsere Zukunft", stand auf einem Plakat.

Die Proteste richteten sich vor allem gegen Premierminister Scott Morrison, der bestreitet, dass die Brände zu den Auswirkungen des Klimawandels in Australien gehören. "Die Untätigkeit unserer Regierung in der Klimakrise hat die Waldbrände angeheizt", sagte dagegen die Aktivistin Shiann Broderick, die die Schulstreiks in Australien anführt. "Menschen leiden und Gemeinden wie unsere werden zerstört. Dabei hat der Sommer noch nicht einmal begonnen."

Auch in Asien und der Pazifikregion folgten Demonstranten dem Protestaufruf der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Japans Hauptstadt Tokio zogen hunderte Demonstranten durch den betriebsamen Stadtteil Shinjuku.

Erstmeldung/Vorbericht vom 28. November:

Kiel - Unter dem Hashtag „Neustart Klima“ ruft „Fridays for Future“ am Freitag (29. November) zum 4. Globalen Klimastreik auf. Allein in Deutschland werden sich über 500 Orte an der Protestaktion beteiligen, erneut werden Schüler, Studenten und Arbeitnehmer ihr Tagwerk niederlegen und auf die Straße gehen, um für Klimaschutz zu demonstrieren.

Fridays for Future: Globaler Klimastreik am 29. November in Deutschland und der Welt

Dabei hat der 29. November laut „Fridays for Future“ durchaus symbolischen Wert. Denn am 20. September einigte sich die Große Koalition auf ein Klimapaket, welches die Aktivistinnen als „lächerlich“ bezeichnen. Anfang Dezember steht die UN-Klimakonferenz an und „Deutschland steht mit leeren Händen da“ schreiben die „Fridays for Future“-Mitglieder auf ihrer Website.

Morgen ist es soweit! In über 500 Orten rufen wir zum #NeustartKlima auf, weil wir die Abkehr der GroKo von 1,5-Grad nicht akzeptieren.@Rezo, @officiallyjoko, @NilamFarooq

& viele andere sind auf jeden Fall dabei. RT, wenn ihr es auch seid! pic.twitter.com/owLhtBKqvL — #NeustartKlima | Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) 28. November 2019

„Die Bundesregierung scheitert nicht nur an ihren internationalen Verpflichtungen zur Einhaltung des 1,5°-Ziels, sondern sogar an ihren eigenen – deutlich darunter liegenden – Klimazielen für die Jahre 2020 und 2030“, begründen die Aktivisten von „Fridays for Future“ ihre Wut. Im Schülersprech bedeutet das laut ihnen: „Thema verfehlt! Setzen, sechs.“

Aus diesem Grund fordert „Fridays for Future“ einen Neustart - also ein „komplettes Umsteuern und Maßnahmen, die uns wirklich auf den Weg der Klimaneutralität bis 2035 bringen“. Kurz vor dem Beginn der UN-Klimakonferenz am 2. Dezember in Madrid möchte die Organisation lautstark und öffentlichkeitswirksam auf diese Ziele aufmerksam machen.

Berlin, Hamburg, München und Co.: Klimastreik von „Fridays for Future“ in über 500 Orten

Der 4. Globale Klimastreik folgt auf die Proteste am 20. September, bei denen über eine Million Menschen auf die Straßen gegangen sind. Allein in Hamburg werden für den 29. November 30.000 Menschen erwartet, in München sind 10.000 Personen für die „Fridays for Future“-Demo angemeldet. Auch in anderen großen Städten wie Berlin, Frankfurt und Köln werden große Menschenmengen erwartet. An insgesamt über 500 Orten in Deutschland sollen Demonstrationen für den Klimaschutz stattfinden.

Ihren Anfang nahm die „Fridays for Future“-Bewegung mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, die jeden Freitag - anfangs allein - mit einem Schild für den Klimaschutz protestierte und dafür auf den Schulbesuch verzichtete.Thunberg selbst ist aktuell per Segelboot auf dem Rückweg vom UN-Klimagipfel in New York. Ihr nächstes Ziel: die UN-Klimakonferenz in Madrid. Auch auf hohem Meer hält sie ihr Protestschild weiter hoch - mittlerweile den 66. Freitag in Folge.

Die deutsche Greta Thunberg: Luisa Neubauer mobilisiert hierzulande für „Fridays for Future“

Als hiesiges Pendant zu Greta Thunberg gilt Luisa Neubauer. Die 22-jährige Studentin ist Mitglied der Grünen und agiert als deutsches Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung. Auch sie mobilisiert auf ihrem Instagram-Account für die Streikbewegung, teilt ihren Content mit knapp 70.000 Nutzern. Dort macht sie auch auf ein Streikereignis am 30. November aufmerksam: In der Lausitz wird die Bewegung ein Tag nach dem Klimastreik am größten Braunkohlekraftwerk demonstrieren.

