Klimawandel: Selbst in der Arktis könnte es brennen

Teilen

In der Arktis könnte es in Zukunft zu Bränden kommen © Julia Wäschenbach / dpa

Durch Klimawandel und veränderte Bodennutzung nimmt die Zahl extremer Brände zu.

Nairobi - Auch in bislang nicht betroffenen Regionen, wie der Arktis, könnte es in Zukunft zu mehr Bränden kommen, berichtet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) in einem am Mittwoch vorgestellten Report. Die Zahl extremer Brände werde weltweit bis 2030 voraussichtlich um 14 Prozent steigen, bis 2050 um 30 Prozent und bis zum Ende des Jahrhunderts um 50 Prozent.

Das Einatmen von Rauch habe Auswirkungen auf die Atemwege und das Herzkreislaufsystem, vor allem bei Menschen mit einer bereits geschwächten Gesundheit. Der Report wurde im Vorfeld der UN-Umweltversammlung (UNEA) präsentiert, die ab Ende des Monats in Kenias Hauptstadt Nairobi tagt, wo das UNEP seinen Sitz hat.

Brände und Klimawandel verstärken sich laut Bericht gegenseitig. Die Brände seien länger und heißer aufgrund klimabedingter Veränderungen wie Dürre, höherer Temperaturen und geringerer Luftfeuchtigkeit. Die Zerstörung von Kohlenstoff-Speichern wie Mooren und Regenwäldern durch Brände, verstärke die Auswirkungen des Klimawandels. Die Wiederherstellung von Ökosystemen sei wichtig um die Risiken von Bränden zu minimieren. (dpa)