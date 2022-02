Klingbeil bittet Bevölkerung um Geduld bei Corona-Lockerungen – noch «zwei, drei Wochen»

Der SPD-Vorsitzende macht Mut auf ein baldiges Ende der Maßnahmen, aber bittet auch um Geduld © Bernd von Jutrczenka/dpa

SPD-Chef Lars Klingbeil hat in der Corona-Lockerungsdebatte um Geduld gebeten.

Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil hat in der Corona-Lockerungsdebatte um Geduld gebeten. «Ich bin mir ganz sicher, wenn die Menschen wissen, in zwei, drei Wochen - und das ist ja die Zahl, die alle Experten sagen - haben wir die Welle überwunden mit Omikron, dann sind auch alle bereit in diesem Land sich unterzuhaken und diese zwei, drei Wochen noch mitzumachen», sagte er am Mittwoch in der Bild-Sendung «Die richtigen Fragen». Er appelliere daran, darauf zu achten, jetzt nicht fahrlässig zu werden.

Dass es bisher nicht zu einer Überlastung der Kliniken komme, habe damit zu tun, dass Deutschland eine «kluge Corona-Politik» mache und mit die härtesten Maßnahmen habe. «Seien Sie mal sicher, alle wollen so schnell es geht Öffnungsperspektiven schaffen, aber wir machen das verantwortungsvoll.» (dpa)