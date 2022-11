Klingbeil erteilt Ampelregierung bisher Note Drei plus

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzende, beurteilt die Ampelregierung nach einem Jahr mittelmäßig.

Berlin in Deutschland - Er gebe der Bundesregierung die Note Drei plus, sagte Klingbeil der „Bild am Sonntag“. Die „Ampel habe die schwierige Lage zwar „gut im Griff“, es sei aber immer noch Luft nach oben. Für eine bessere Note fehle, „dass wir die Modernisierung des Landes vorantreiben“ - nötig sei auch „ein bisschen weniger öffentlicher Streit“.

Er verstehe, dass dieses Regierungsjahr allen viel abverlangt habe, sagte Klingbeil der Zeitung weiter. „Aber manche Diskussion war zu lang, zu öffentlich, zu personalisiert.“ Die Regierungspartner sollten wieder zur politischen Kultur aus den Koalitionsverhandlungen zurückfinden, riet der SPD-Chef. „Dass wieder gilt: Wir packen das gemeinsam an, ohne dass ständig vermessen wird, wer von den drei Partnern sich wo genau durchgesetzt hat.“

Bei der Modernisierung des Landes sei die Regierung „noch nicht gut genug“, räumte Klingbeil ein. In Niedersachsen sei innerhalb von 200 Tagen ein Flüssiggas-Terminal „hochgezogen“ worden, „aber das Aufstellen von Windrädern dauert immer noch zu lange“, nannte er ein Beispiel. Das müsse schneller werden. Die „große Agenda“ der Ampel-Regierung sei: „Wir tun alles, dass wir durch Modernisierung aus der Krise herauswachsen - mehr Erneuerbare Energien, mehr Digitalisierung, mehr Fachkräftezuwanderung, weniger Bürokratie.“ ilo/jp

Integrationsrat begrüßt „Ampel“-Pläne für neues Staatsanangehörigkeitsrecht

Der Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI) unterstützt die Pläne der Ampel-Koalition für eine leichtere Einbürgerung. „Wir befürworten die Pläne der Ampel-Regierung hinsichtlich der Modernisierung des Staatangehörigkeitsgesetzes“, erklärte der Vorsitzende des Rates, Memet Kilic, am Sonntag in Berlin. Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgelegte Entwurf sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können.



Für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration sollen die Hürden für die Einbürgerung gesenkt werden. Die Möglichkeiten zur Mehrfachstaatsangehörigkeit sollen ausgeweitet werden. Die Eckpunkte des Plans, zum Beispiel die Hinnahme der Mehrstaatigkeit und Erleichterungen für Seniorinnen und Senioren, gehörten seit knapp einem Vierteljahrhundert zu den Forderungen des Integrationsrats, erklärte Kilic.



Als besonders positiv bewertete der BZI-Vorsitzende, dass zumindest derzeit keine Rede mehr von einem sogenannten Generationenschnitt sei, was als ein Prüfauftrag im Koalitionsvertrag erwähnt worden sei. Laut Kilic könne diese Regelung „den Erfolg der Reform stark torpedieren“, da sie eine Verhandlung mit und die Zustimmung von einzelnen Drittstaaten voraussetze. „Das wäre ein bürokratischer Aufwand ohne Mehrwert.“



Um Einbürgerungen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich zu erleichtern, forderte Kilic mehr Personal in den Behörden. „Menschen ist nicht geholfen, wenn sie rechtlich nach kürzerer Zeit eingebürgert werden können, das Verfahren jedoch wegen Personalknappheit Jahre dauert.“ Das sei vielerorts gegenwärtig „leider der Fall“. jp/ilo