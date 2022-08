Klingbeil hofft auf Wandel der Klimapolitik in Brasilien bei Präsidentenwechsel

Teilen

Lars Klingbeil trifft sich mit Lula in São Paulo. Die SPD ist eine Schwesterpartei von Lulas brasilianischer Arbeiterpartei PT. © IMAGO/Petra Nowack

Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober: SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hofft auf eine neue Energie- und Klimapolitik in Brasilien bei Sieg des linken Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva.

São Paulo - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hofft auf eine neue Energie- und Klimapolitik in Brasilien, sollte der linke Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva bei der Präsidentenwahl im Oktober gewinnen. «Deutschland würde einen sehr verlässlichen und konsequenten Partner haben, wenn Lula Präsident ist und es zum Beispiel darum geht, internationale Klima-Vereinbarungen voranzubringen», sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend (Ortszeit) nach einem Treffen mit Lula in São Paulo. Die SPD ist eine Schwesterpartei von Lulas brasilianischer Arbeiterpartei PT.

In Brasilien wird in rund sechs Wochen ein neuer Präsident gewählt. Dabei kommt es zu einem Duell zwischen dem rechtspopulistischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und dem linken Ex-Präsidenten Lula. Bolsonaro sieht das für das Weltklima enorm wichtige Amazonasgebiet vor allem als wirtschaftliches Nutzgebiet. Er liegt Umfragen zufolge hinter Lula. Auch in Lulas Amtszeit hatte es heftige Brände gegeben, weshalb 2008 etwa der Amazonien-Fonds gegründet wurde.

Das Bundesumweltministerium hatte seine Fördergelder für den Fonds zum Regenwaldschutz, der zu einem kleinen Teil auch von Deutschland finanziert wird, aufgrund von Unstimmigkeiten mit der brasilianischen Regierung über die Verwendung im Jahr 2020 auf Eis gelegt.

Bereiche, in denen Kooperationen bestehen oder aufgenommen werden könnten, sind nach Ansicht von Klingbeil angesichts der Klima- und Energiekrise etwa der Schutz des Regenwaldes und grüner Wasserstoff - also solcher, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. (dpa)