Kurzfristige Klinik-Insolvenzen möglich

Um Risiken zu entgehen, benötigen Krankenhäuser eine wirtschaftliche Absicherung. © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG warnt vor möglichen kurzfristigen Insolvenzen.

Berlin - «Aufgrund des Auseinanderklaffens der galoppierenden Inflation und der dahinter zurückbleibenden Erlösentwicklung schreiben die Krankenhäuser mittlerweile Monat für Monat 740 Millionen Euro Defizit», sagte DKG-Chef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag). Bis Ende März steige das angehäufte Defizit der Krankenhäuser auf neun Milliarden Euro.

«Um Insolvenzen und folgende Versorgungseinschränkungen zu verhindern, müssen die Krankenhäuser jetzt kurzfristig und verlässlich wirtschaftlich gesichert werden», sagte der in Neustadt an der Weinstraße geborene Gaß. Am Montag lädt die DKG zu einem Krankenhausgipfel in Berlin ein, zu dem auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet wird.

Die Pläne der Ampel-Koalition in Berlin zielen darauf ab, das in Deutschland gewachsene Kliniknetz in drei Versorgungsstufen einzuordnen und entsprechend zu finanzieren - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Unikliniken. (dpa)