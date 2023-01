Klinikverband: „Deutlich mehr“ Silvester-Unfälle als in Vorjahren

Gerald Gaß © Horst Galuschka/IMAGO

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) vermutet, dass es zu Silvester zu deutlich mehr Unfällen kam als in den Vorjahren.

Berlin in Deutschland - „Verletzungen durch Feuerwerkskörper, aber auch alkoholbedingte Unfälle haben dazu geführt, dass die Notaufnahme voll waren“, sagte Verbandschef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) laut einer Vorabmeldung vom Montag.

„Die Meldungen von Feuerwehr und Rettungsdiensten und die schlimmen Nachrichten über Todesfälle und schlimmste Verletzungen durch Feuerwerkskörper lassen vermuten, dass wir bei diesem Silvester deutlich mehr Unfälle hatten, als in den vergangenen beiden Jahren“, fügte Gaß hinzu.

Aus einigen Bundesländern meldete die Polizei unterdessen weitere schwere Vorfälle mit Böllern. Unter anderem erlitt in Annaberg-Buchholz in Sachsen am Sonntag ein elfjähriger Junge schwere Verbrennungen. Das Kind hatte verbrauchte Feuerwerkskörper gesammelt und die Schwarzpulverreste auf einen Haufen geschüttet. Als er das Gemisch entzündete, kam es zu einer etwa anderthalb Meter hohen Stichflamme. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Klinik. hex/cfm