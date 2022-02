Klitschko mit düsterer Prognose: „Wir sind auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen“

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko forderte Deutschland und die Welt zu Beistand in der Ukraine-Krise auf. (Archivbild) © Serg Glovny/ dpa

Im Ukraine-Konflikt mit Russland wandte sich Kiews Bürgermeister Klitschko mit einem Apell an Deutschland und die Welt. Er forderte Beistand und eine klare Haltung.

Kiew - Die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine wird immer angespannter. Die US-Regierung vermutet, dass ein russischer Einmarsch sogar noch während der Olympischen Winterspiele stattfinden könnte. Die Bevölkerung in Kiew ist nervös. Bürgermeister Vitali Klitschko forderte nun Unterstützung von der Weltgemeinschaft - und stellte eine düstere Prognose.

Klitschko fordert Unterstützung im Ukraine-Konflikt: „Die Welt muss uns jetzt beistehen“

„Jetzt is alles ruhig. Gott sei Dank. Aber trotzdem sind die Leute sehr nervös. Alle sprechen über einen möglichen Krieg“, sagte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko der Bild am Sonntag über die Lage in der Hauptstadt. Klitschko betonte, dass die Ukrainer ein friedliches Volk seien, doch sollte es zu einem Einmarsch Russlands kommen, werde man das Land verteidigen. „Wir haben keine andere Wahl“, so der Politiker.

„Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen!“, forderte Klitschko. Von Deutschland zeigte sich der Ex-Boxer enttäuscht: „5000 Helme sind ein Witz.“ Deutschland solle mehr pro-aktiv sein, forderte der 50-Jährige. Das Land brauche Verteidigungswaffen. „Wir müssen uns verteidigen gegen eine der stärksten Armeen der Welt. Wir brauchen Hilfe und Unterstützungen von Freunden der Ukraine.“

Ukraine-Konflikt: Kiew-Bürgermeister mit düsterer Prognose - „Wir sind nur der Anfang“

Einen Tag vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag (14. Februar) in der Ukraine forderte er die Staatschefs dazu auf, Putin klarzumachen, dass das Land nicht kampflos ergeben wird: „Wenn Olaf Scholz und andere Staatschefs jetzt mit Wladimir Putin sprechen, sollten sie ihm eines klarmachen: Unser ganzes Land wird sich gegen einen Angriff wehren und es wird schwere Konsequenzen haben.“ Am Dienstag reist Scholz weiter nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Doch Worte reichten nicht aus: „Wenn ein Krieg in der Ukraine, einem der größten Länder Europas ausbricht, destabilisiert das ganz Europa“, warnte Klitschko. Er verlangte von den Partnern des Landes, sich klar zu positionieren. „Putin strebt nach der Weltmacht, und der Westen sollte wissen, dass nach der Ukraine die baltischen Staaten dran sein werden. Wir sind nur der Anfang!“, prognostizierte Klitschko. (sf)