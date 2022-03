Knapp 2,4 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen angekommen

Ukrainer flüchten am Bahnhof Lviv mit dem Bus nach Polen. © Bernat Armangue/ dpa

Seit dem Beginn der russischen Invasion vor mehr als einem Monat haben knapp 2,4 Millionen Menschen aus der Ukraine die Grenze zu Polen überschritten.

Warschau - Knapp 2,4 Millionen Menschen aus der Ukraine haben seit dem Beginn der russischen Invasion vor mehr als einem Monat die Grenze zu Polen überschritten. Allein am Mittwoch seien rund 25 500 Menschen abgefertigt worden, teilte der polnische Grenzschutz am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das sei ein Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen bleiben oder in andere EU-Staaten weiterreisen. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze. Die Ukraine zählte vor dem Beginn des Kriegs mehr als 44 Millionen Einwohner.

Das polnische Eisenbahnunternehmen PKP Intercity hat bereits mehr als eine Million kostenlose Fahrkarten für Ukrainer ausgestellt. Davon seien die meisten, rund 300 000 Tickets, in Warschau ausgegeben worden, gefolgt von Krakau (Krakow) und dem Grenzbahnhof Przemysl. Die Passagierzahlen sind nach Angaben des Bahnunternehmens in den letzten Tagen zurückgegangen. Der Höhepunkt der Nachfrage sei im Zeitraum vom 7. bis 17. März erreicht worden.

Von Freitag an ändert PKP Intercity die Regeln zu Freifahrkarten für Ukrainer. Sie müssen belegen, dass sie erst nach dem 24. Februar eingereist sind, zum Beispiel mit einem Stempel im Pass. Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren fahren nur noch bei nachgewiesener Behinderung kostenlos.

Bundespolizei zählt mehr als 288 000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland

Nach Kenntnis der Bundespolizei haben innerhalb eines Tages rund 5100 weitere Menschen aus der Ukraine in Deutschland Zuflucht gesucht. Wie das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte, hat die Polizei damit seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar insgesamt 288 500 Kriegsflüchtlinge erfasst.

Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen. Inzwischen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks bereits mehr als vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Vor dem Krieg hatte das Land rund 44 Millionen Einwohner. (dpa)