Knieschmerzen beim Papst – Termine abgesagt

Teilen

Papst Franziskus muss Termine wegen Knieschmerzen absagen © Tiziana Fabi / dpa

Papst Franziskus musste erneut aus gesundheitlichen Gründen Termine absagen.

Rom - «Wegen Knieschmerzen und auf Anraten des Arztes hat Papst Franziskus seine vorgesehen Aktivitäten für den heutigen Tag ausgesetzt», teilte das Presseamt des Heiligen Stuhls am Dienstag mit. Betroffen sei die Teilnahme des 85 Jahre alten Argentiniers am Kardinalsrat, der sich in diesen Tagen zu einer Sitzung treffe. Die Schmerzen im rechten Knie plagen das Oberhaupt der katholischen Kirche schon länger. Am vergangenen Freitag hatte er wegen medizinischer Untersuchungen ebenfalls seine Termine abgesagt.

Laufen und Treppensteigen sind für Jorge Mario Bergoglio, wie der Papst mit bürgerlichen Namen heißt, merklich schmerzhaft geworden. Am Sonntag leitete er anders als geplant nicht die Messe im Petersdom, sondern saß am Rand auf einem Stuhl und hielt lediglich die Predigt. Auch in der Vergangenheit etwa während der Osterfeierlichkeiten kam das schon vor. Seine Gesundheit bezeichnete der Pontifex Anfang April auf seinem Rückflug von Malta nach Rom vor Journalisten als «launenhaft». Man wisse in seinem Alter nie, wie das «Spiel» ausgehe. (dpa)