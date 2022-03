Koalition einig: Heizkostenzuschuss soll erhöht werden

Angesichts der steigenden Energiekosten will die Koalition den Heizkostenzuschuss erhöhen © Fabian Sommer / dpa

Fachpolitiker der Koalitionsfraktionen sind sich nach Angaben der SPD einig, angesichts der explodierenden Energiekosten den geplanten Heizkostenzuschuss erhöhen zu wollen.

Berlin - Der baupolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, sagte am Donnerstag, die baupolitischen Sprecher von SPD, Grünen und FDP seien übereinstimmend der Auffassung, dass der Gesetzentwurf zum Heizkostenzuschuss nachgebessert werden müsse. «Eine einmalige Zahlung von 135 Euro an Wohngeldempfängern leistet einen zu geringen Beitrag, um die Preissprünge für Heizung und Wärme in den Wohnungen der letzten Monate ernsthaft zu kompensieren», so Daldrup. «Daher fordern wir eine spürbare Erhöhung des geplanten Zuschusses.»

Zur Festlegung auf eine konkrete Summe sollten die Meinungen der Sachverständigen einbezogen werden, die am kommenden Montag in der Anhörung des Bundestages zu Wort kommen sollen. «Erst im Anschluss können wir eine endgültige Höhe des Zuschusses entscheiden.» Langwierige Antrags- und Prüfungsverfahren sollten vermieden werden, die Hilfe müsse zeitnah bei den Betroffenen ankommen.

Nach den bisherigen Plänen der Bundesregierung soll es den Zuschuss für Wohngeldbezieher, für Studenten mit Bafög, Bezieher von Aufstiegs-Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe geben. Wohngeldbezieher, die alleine leben, sollen einen Heizkostenzuschuss von 135 Euro bekommen, Zwei-Personen-Haushalte 175 Euro. Für jeden weiteren Mitbewohner sind noch einmal 35 Euro vorgesehen. Studenten, Auszubildende und andere Berechtigte sollen pauschal 115 Euro bekommen. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte gesagt, rund 2,1 Millionen Menschen in Deutschland sollten ab Juni dieses Jahres einen einmaligen Heizkostenzuschuss durch den Bund erhalten. (dpa)