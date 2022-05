Koalition in NRW: Welches Bündnis regiert künftig Nordrhein-Westfalen? Ampel ist möglich

Von: Patrick Mayer

Welche Koalition regiert in Zukunft Nordrhein-Westfalen? Und dürfen Grüne oder FDP oder gar beide mit ins NRW-Bündnis? © IMAGO / Christian Ohde

Nordrhein-Westfalen wählt bei der Landtagswahl 2022 sein Parlament und damit eine neue Regierung. CDU, SPD, Grüne und FDP - wer bildet die Koalition?

NRW-Landtagswahl 2022: Am Sonntag (15. Mai) wählt NRW einen neuen Landtag.

Aktuell regiert im Düsseldorfer Landtag eine Koalition aus CDU und FDP.

Aber auch SPD und Grüne wollen in die Regierung.

Dieser News-Ticker zur Koalitionsfrage nach der NRW-Wahl wird laufend aktualisiert.

München/Düsseldorf - Bevor er bei der Bundestagswahl 2021 deutlich scheiterte, hatte Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) seiner Partei bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen einen Sieg beschert. Mit einem Plus von 6,7 Prozent der Stimmen löste der Aachener seinerzeit in einer schwarz-gelben Koalition mit der FDP die rot-grüne Koalition von Hannelore Kraft ab.

Als Laschet im September bei der Bundestagswahl antrat, trat parteiintern Hendrik Wüst (CDU) als neuer Ministerpräsident an seine Stelle. Der 46-jährige Münsterländer wurde Landeschef, ohne dass er sich einer Wahl stellen musste. Das ändert sich an diesem Sonntag, 15. Mai. Bei der NRW-Landtagswahl 2022 geht es darum, ob Wüst die Regierung für seine CDU verteidigen kann. Und wenn ja, in welcher Koalition. Kurz vor dem Urnengang sah es gut aus für die Christlich Demokratische Union Deutschlands.

Koalition in Nordrhein-Westfalen: Wer regiert in Düsseldorf nach der NRW-Landtagswahl 2022?

Konkret: Vier Tage vor der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen hatte die CDU ihren Vorsprung auf die SPD laut einer INSA-Umfrage ausgebaut. In Zahlen: In einer am Donnerstag (12. Mai) veröffentlichten Erhebung kam die CDU auf 32 Prozent.

Die SPD lag mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty bei 28 Prozent. Die Grünen bewegten sich laut der INSA-Umfrage in der Wählergunst um die 16 Prozent, während der FDP zu diesem Zeitpunkt bei acht Prozent der Stimmen im Vergleich zu 2017 (12,6 Prozent) eine Wahlschlappe drohte.

Landtagswahl 2022 in NRW - Diese Themen bewegen die Bürger

Beide Parteien sind potenzielle Koalitionspartner für die beiden „großen“ CDU und SPD. IPPEN.MEDIA zeigt einen Überblick über mögliche Koalitionen in NRW:

NRW-Landtagswahl 2022: Jamaika, Ampel, Rot-Grün - diese Koalitionen sind in Nordrhein-Westfalen möglich

Große Koalition: CDU und SPD müssten zusammenarbeiten, eine der beiden Parteien müsste jedoch den kleinen Koalitionspartner stellen - es wäre eine gefühlte politische Niederlage. Nicht nur deshalb ist dieses Bündnis eher unwahrscheinlich. Dafür spricht auch die offensive Oppositionspolitik der CDU im Bund.

CDU und SPD müssten zusammenarbeiten, eine der beiden Parteien müsste jedoch den kleinen Koalitionspartner stellen - es wäre eine gefühlte politische Niederlage. Nicht nur deshalb ist dieses Bündnis eher unwahrscheinlich. Dafür spricht auch die offensive Oppositionspolitik der CDU im Bund. Jamaika-Koalition: Bei einem Bündnis aus CDU, FDP und Grünen müssten sich wohl Letztere breitschlagen lassen. Die FDP hat in den vergangenen Jahren recht loyal und leise neben der CDU in Düsseldorf mitregiert. Aber: Die Grünen bekräftigten zuletzt nachdrücklich ihr Interesse an einem Zweierbündnis. „Wir werden bis zum 15. Mai alles dafür tun, so stark wie möglich zu sein“, sagte Spitzenkandidatin Mona Neubaur: „Je stärker die Grünen sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es für eine Zweier-Konstellation in Nordrhein-Westfalen reichen wird.“

Bei einem Bündnis aus CDU, FDP und Grünen müssten sich wohl Letztere breitschlagen lassen. Die FDP hat in den vergangenen Jahren recht loyal und leise neben der CDU in Düsseldorf mitregiert. Aber: Die Grünen bekräftigten zuletzt nachdrücklich ihr Interesse an einem Zweierbündnis. „Wir werden bis zum 15. Mai alles dafür tun, so stark wie möglich zu sein“, sagte Spitzenkandidatin Mona Neubaur: „Je stärker die Grünen sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es für eine Zweier-Konstellation in Nordrhein-Westfalen reichen wird.“ rot-grüne Koalition: Am liebsten würden die Grünen wohl mit der SPD regieren. Viele Protagonisten kennen sich aus der gemeinsamen Koalition vor der Landtagswahl 2017. Mit dem Ziel eines Zweierbündnisses wollen die Grünen wohl zu große Kompromisse mit der FDP zum Beispiel in der Steuerpolitik oder der Umweltpolitik umgehen. Dazu musste sich die Partei schon im Bund durchringen, wie mehrere Vertreter danach einräumten. Ein rot-grünes Bündnis wackelt jedoch, dafür müsste vor allem die SPD im Endspurt die CDU überholen.

Am liebsten würden die Grünen wohl mit der SPD regieren. Viele Protagonisten kennen sich aus der gemeinsamen Koalition vor der Landtagswahl 2017. Mit dem Ziel eines Zweierbündnisses wollen die Grünen wohl zu große Kompromisse mit der FDP zum Beispiel in der Steuerpolitik oder der Umweltpolitik umgehen. Dazu musste sich die Partei schon im Bund durchringen, wie mehrere Vertreter danach einräumten. Ein rot-grünes Bündnis wackelt jedoch, dafür müsste vor allem die SPD im Endspurt die CDU überholen. schwarz-grüne Koalition: Von INSA über Forschungsgruppe Wahlen bis Infratest dimap - in den jüngsten NRW-Umfragen der Meinungsforschungsinstitute hatte die CDU zuletzt übergreifend einen Vorsprung auf die Sozialdemokraten. CDU und Grüne - das gab es in NRW noch nie. Wüst wirbt indes eifrig um den möglichen Koalitionspartner. Im Interview mit der Zeit lobte er: „Die Grünen etwa haben gegenüber Putins Russland eine konsequentere Linie verfolgt und Skepsis und Kritik immer klar geäußert.“

Von INSA über Forschungsgruppe Wahlen bis Infratest dimap - in den jüngsten NRW-Umfragen der Meinungsforschungsinstitute hatte die CDU zuletzt übergreifend einen Vorsprung auf die Sozialdemokraten. CDU und Grüne - das gab es in NRW noch nie. Wüst wirbt indes eifrig um den möglichen Koalitionspartner. Im Interview mit der Zeit lobte er: „Die Grünen etwa haben gegenüber Putins Russland eine konsequentere Linie verfolgt und Skepsis und Kritik immer klar geäußert.“ Ampel-Koalition: Was, sollte die SPD in der Wählergunst auf den letzten Metern noch an der CDU vorbeiziehen? Dann wäre ein Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen nicht nur in Berlin, sondern auch in Düsseldorf möglich. Alle drei Parteien müssen in der Gemengelage des Russland-Ukraine-Kriegs im Bund zusammenarbeiten. Das schafft Erfahrungen.

INSA-Umfrage zur NRW-Landtagswahl 2022 (Stand 12. Mai): CDU ließ SPD hinter sich

CDU 32 Prozent SPD 28 Prozent Die Grünen 16 Prozent FDP 8 Prozent AfD 7 Prozent Die Linke 3 Prozent

Welche Koalition regiert nach der NRW-Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen? In diesem News-Ticker halten wir Sie dazu auf dem Laufenden. (pm)