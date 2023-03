„Hiobsbotschaft für Millionen Bürger“: Ampel-Beschlüsse treffen auf harsche Kritik

Von: Vincent Büssow

Teilen

Lange hat die Ampel im Koalitionsausschuss um zentrale Fragen gerungen. Die Ergebnisse stoßen stellenweise auf Fassungslosigkeit.

Berlin – Ist die Regierung noch handlungsfähig? Diese Frage steht hinter den Ergebnissen des Koalitionsausschusses im Marathonformat, in dem die Ampel seit Sonntagabend um zentrale Streitpunkte hat. SPD, Grüne und FDP präsentieren sich nun zufrieden mit ihrem Kompromisspaket, während aus der Opposition, aber auch von Verbänden, massive Kritik kommt.

Dabei stehen insbesondere die geplanten Änderungen im Klimaschutzgesetz im Fokus. Künftig will die Ampel nicht mehr jährlich in den einzelnen Sektoren wie Energie, Verkehr, Bau und Landwirtschaft nachsteuern, wenn dort die Klimaziele verfehlt werden. Stattdessen soll der CO2-Ausstoß aller Ressorts gemeinsam gewertet und die Einsparungsmaßnahmen erst angepasst werden, wenn die Ziele zwei Jahre in Folge verfehlt werden. Zudem ist geplant, neben dem Ausbau von Bahnstrecken auch 144 Autobahnprojekte zu beschleunigen.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP muss nach ihrem dreitägigen Koalitionsausschuss viel Kritik einstecken. © Michael Kappeler/dpa

Nach Koalitionsausschuss: Umweltverbände kritisieren Ampel

Angesichts davon sprach der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, von einer Katastrophe. „Diese Anti-Klimaschutz-Koalition legt allen Ernstes Hand an das Bundesklimaschutzgesetz. Damit versündigt sie sich an allen künftigen Generationen.“ Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace, Martin Kaiser, monierte ebenfalls, wenn 144 zusätzliche „klimaschädliche Autobahnprojekte“ beschleunigt durchs Land asphaltiert werden sollten, werde das Klima weiter vor die Wand gefahren.

Anders äußerte sich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Die Reform des Klimaschutzgesetzes sei „eine gute Sache“, sagte sie gegenüber der Rheinischen Post. „Die Ergebnisse machen Mut, dass die Koalition handlungsfähig ist. Ein wichtiges Signal.“ Darüber hinaus sei die Reform der Lkw-Maut Mehreinnahmen eine „gute Idee“. Die Ampel plant, dass diese in Zukunft überwiegend für Investitionen für die Schiene genutzt werden, statt wie bisher für den Fernstraßenbau. Auch die Allianz pro Schiene begrüßte die Änderung und sprach von einem „Riesenfortschritt.“

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Kritik nach Ampel-Koalitionsausschuss: „Hiobsbotschaft“

Wenig überraschend kam hingegen die Kritik der Oppositionsparteien auf die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem Nachrichtenportal t-online: „Eine Erhöhung der Lkw-Maut macht kein Gesamtkunstwerk, sondern ist ein Debakel für die Ampelregierung und einen Kanzler mit fortgesetzter Führungsschwäche.“ Das weitgehende Festhalten an dem geplanten Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen bezeichnete Bartsch als „Hiobsbotschaft für Millionen Bürger.“ Auch die Fraktionschefs der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla, kritisierten die Maßnahme erneut. Sie nannten die Ergebnisse der Koalitionsgespräche insgesamt „dürftig“.

Die Union ließ ebenfalls nicht lang mit ihrer Kritik auf sich warten, obwohl diese milder ausfiel als zuvor. Sprach der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz vor dem Ende der Ampel-Verhandlungen noch von einer „Regierungskrise“, äußerte sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung im ARD-Morgenmagazin nun diplomatischer. Zentrale Streitpunkte seien ausgeklammert, das Klimaschutzgesetz entkernt worden. „Wäre das ein Beschluss einer CDU-Regierung, die Grünen würden auf allen Marktplätzen protestieren.“ (vbu mit dpa und afp)