König Carl XVI. Gustaf: Ukraine-Krieg hat auch für Schweden Konsequenzen

König Carl XVI. Gustaf von Schweden © IMAGO/Bildbyran/Andreas L Eriksson

Schwedens König Carl XVI. Gustaf hat seine Landsleute auf weit reichende Auswirkungen des russische Angriffs auf die Ukraine eingestimmt.

Stockholm - Schwedens König Carl XVI. Gustaf hat seine Landsleute auf weit reichende Auswirkungen des russische Angriffs auf die Ukraine eingestimmt. Europa befinde sich in einer außerordentlich schwierigen Situation, sagte der Monarch am Montag in einer Rede vor einem Regiment in Karlsborg, die er mit Worten an die gesamte Bevölkerung in Schweden einleitete.

Russlands Einmarsch in die Ukraine verstoße gegen das Völkerrecht und setze grundlegende Freiheiten und Rechte außer Kraft. «Das, was jetzt in unserer unmittelbaren Umgebung passiert, hat auch für Schweden greifbare Konsequenzen», sagte der König. Die Lage unterstreiche die Bedeutung der schwedischen Streitkräfte. Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine sei eine Tatsache, sagte der 75 Jahre alte König, der seit 1973 auf dem schwedischen Thron sitzt. «Menschen fliehen aus ihrem Zuhause und ihrem Land. Familien werden entzweit. Unschuldige sterben.»

Das russische Vorgehen gegen die Ukraine hat in Schweden und im benachbarten Finnland die Debatte über einen möglichen Nato-Beitritt neu entfacht. Die beiden nordischen EU-Länder sind zwar enge Partner des Militärbündnisses, aber keine Mitglieder. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist der Zuspruch für eine Mitgliedschaft in der Nato Umfragen zufolge in beiden Ländern stark gestiegen. (dpa)