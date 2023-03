König Charles III. kommende Woche auf Staatsbesuch in Deutschland

König Charles III. und Ehefrau Camilla © IMAGO

Charles III. kommt Charles III. in der kommenden Woche zum ersten Mal als König nach Deutschland.

Berlin in Deutschland - Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla hält sich der britische Monarch von Mittwoch bis Freitag zu einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik auf. Es ist das erste Reiseziel des neuen britischen Königs vor seiner Krönung am 6. Mai - ein zuvor geplanter Besuch in Frankreich wurde wegen der dortigen Rentenproteste verschoben.

BERLIN

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden das Königspaar am Mittwochnachmittag mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor empfangen. Anschließend tragen sich die beiden in Schloss Bellevue in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein. Hier ist zudem ein Empfang zum Thema „Energiewende und Nachhaltigkeit“ und für den Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen geplant.



Am zweiten Tag des Staatsbesuchs wird das Paar am Donnerstag von Berlins amtierender Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt. Anschließend wird Charles III. als erster Monarch überhaupt eine Rede im Bundestag halten. Bei einem Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums im ehemaligen Flughafen Tegel will er sich zudem mit Geflüchteten treffen, die erst kürzlich nach Deutschland kamen.



BRANDENBURG

Am Donnerstagnachmittag geht es dann nach Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) empfängt Charles III. und Steinmeier am Schifffahrtsamt Finowfurt. Dort treffen sie Mitglieder des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130, die ihnen den Bau von Brücken mit Spezialfahrzeugen vorführen.



Anschließend steht für den Monarchen, der für sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannt ist, noch eine Besichtigung des Biobetriebs Ökodorf Brodowin auf dem Programm. Der britische Gast will sich hier unter anderem über die ökologische Landwirtschaft und den Feuchtgebietsschutz informieren. Camilla besucht während des Brandenburg-Aufenthalts ihres Manns zusammen mit Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender die Komische Oper in Berlin.



HAMBURG

Am Freitagmorgen darauf fährt das Königspaar in Begleitung Steinmeiers und Büdenbenders mit der Bahn nach Hamburg, wo es am Bahnhof Dammtor vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfangen wird. Am Kindertransportdenkmal vor dem Bahnhof will das Paar Blumen niederlegen. Die Skulptur erinnert an eine der spektakulärsten Rettungsaktionen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: Von Dezember 1938 bis August 1939 wurden mehr als zehntausend überwiegend jüdische Kinder per Zug und Schiff nach England gebracht.



Kränze werden Charles und Camilla außerdem am Mahnmal St. Nikolai niederlegen. Die Kirche wurde bei Luftangriffen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs zerstört und ist nun den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft der Jahre 1933 bis 1945 gewidmet. Anschließend trägt sich das Paar im Rathaus in das Goldene Buch der Hansestadt ein.



Während dann für Charles III. noch ein Hafenrundfahrt mit Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmern auf dem Programm steht, will Camilla zusammen mit Büdenbender eine Schule besuchen, die bilingual auf Deutsch und Englisch unterrichtet. Mit einem Empfang auf Einladung der britischen Botschaft endet der dreitägige Staatsbesuch. awe/cfm

Zwischen Hellersdorfer Plattenbauten und Münchner Hofbräuhaus

Erstmals in seiner neuen Rolle als britischer Monarch kommt König Charles III. nach Deutschland. In den vergangenen Jahrzehnten besuchte er die Bundesrepublik als Prinz aber schon häufiger - manchmal sogar zweimal im Jahr. Bereits im April 1962 war Charles an der Seite seines Vaters Prinz Philip privat in Deutschland - seither erlebte er hier viel zwischen Hellersdorfer Plattenbauten und Münchner Hofbräuhaus. Eine Auswahl einiger Stippvisiten:



NOVEMBER 1987

Prinz Charles und seine damalige Frau Diana kommen auf Einladung von Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu einem mehrtägigen Besuch nach Deutschland. Stationen sind unter anderem Berlin, Bonn, München und Hamburg, wo sie etwa eine Hafenrundfahrt unternehmen.



JUNI 1991

In Münster nehmen Charles und Diana an einem Gedenk- und Dankgottesdienst für die im Golfkrieg eingesetzten britischen Soldaten teil.



DEZEMBER 1991

Charles besucht Leipzig und Berlin. In Leipzig wird er mit dem Umweltpreis des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland ausgezeichnet. Der Prinz habe sich „schon öffentlich für ökologische Belange eingesetzt, als Umweltschützer noch als grüne Spinner verlacht worden sind“, sagt der damalige Vorsitzende Hubert Weinzierl. Auch in Berlin sind verschiedene Umweltprojekte Charles‘ Ziel.



OKTOBER 1992

Der britische Thronfolger ist Gast beim Staatsakt für den verstorbenen Altbundeskanzler Willy Brandt (SPD) im Berliner Reichstagsgebäude.



MAI 1994

Charles spaziert durchs Brandenburger Tor und nimmt in Berlin die letzte Truppenparade der britischen Streitkräfte vor ihrem Abzug im Sommer ab, die aus Anlass des Geburtstags von Königin Elizabeth II. veranstaltet wird.



OKTOBER 1994

Im Beisein von Prinz Charles verabschiedet sich die britische Rheinarmee mit einer Parade offiziell aus Deutschland. Britische Soldaten bleiben vorerst aber weiter als Teil der Schnellen Eingreiftruppe der Nato in Deutschland stationiert.



MAI 1995

Mit einem Staatsakt auf dem Rathausplatz in Hamburg gedenkt die Hansestadt ihrer Kapitulation vor 50 Jahren. Vor rund 20.000 Menschen sagt Charles, es werde nie wieder Krieg zwischen Großbritannien und Deutschland geben.



NOVEMBER 1995

Auf Einladung von Bundespräsident Roman Herzog weilt Charles vier Tage in Deutschland. Seine Reise führt ihn von Berlin nach Brandenburg, wo er unter anderem die Schlösser Cecilienhof und Sanssouci sowie die Gruft Friedrichs des Großen besucht, sowie weiter nach Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. In Berlin besucht der architekturinteressierte Charles auch die DDR-Plattenbausiedlung Hellersdorf, die nach ökologischen Kriterien saniert wurde. Eine dort wohnende Familie empfängt ihn mit einer Flasche Rotkäppchen-Sekt.



MAI 1997

Prinz Charles zeigt sich bei einem Besuch in Kassel und Umgebung beeindruckt von der deutschen Biowirtschaft. Bei einer vorwiegend privaten Visite schaut der britische Thronfolger, der seinen Landsitz Highgrove selbst auf ökologische Wirtschaftsweise umstellte, unter anderem in zwei Bioläden und eine ökologisch konzipierte Wohnung.



JUNI 2002

Das Thema Ökologie steht auch bei Terminen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Vordergrund. Charles trifft unter anderem auf Bundesumweltminister Jürgen Trittin und Verbraucherschutzministerin Renate Künast (beide Grüne), besucht einen Ökobauernhof und erhält in Lübeck für sein Bemühen um den ökologischen Landbau den Euronatur-Umweltpreis.



APRIL 2009

Hunderte Monarchiefans empfangen den britischen Thronfolger und seine Ehefrau Camilla bei seiner ersten Deutschlandvisite seit sieben Jahren in Berlin mit großem Jubel. Für sein Umweltengagement erhält Charles den Nachhaltigkeitspreis, er hält zudem eine Grundsatzrede zum Klimawandel und informiert sich am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. In Berlin besucht er ein Fußballspiel von Migrantenvereinen.



MAI 2019

Charles und Camilla reisen nach Berlin, Leipzig und München. In der Hauptstadt treffen sie unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in Leipzig informieren sie sich über die Friedliche Revolution und lauschen den Thomanern, in München gibt es Bier beim Seniorentanz im Hofbräuhaus.



NOVEMBER 2020

Charles und Camilla besuchen auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Berlin. Der britische Thronfolger beschwört in seiner Rede im Bundestag die britisch-deutsche Partnerschaft und betont die gemeinsamen Werte Deutschlands und Großbritanniens. Den Angaben zufolge ist es das erste Mal, dass ein Mitglied des britischen Königshauses an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag teilnimmt. hex/cfm