Kohl-Trauerfeier kostete Speyer 57.000 Euro – so viel übernimmt der Bund

Die Trauerfeier für Altkanzler Helmut Kohl hat die Stadt Speyer 57.000 Euro gekostet. Lesen Sie, wie diese Summe zustande gekommen ist und welche Summe der Bund übernimmt.

Speyer - Wie die Stadt Speyer mitteilt, übernimmt das Bundesinnenministerium 53.000 Euro, die restlichen 4000 Euro trägt die Stadt. Für die Trauerfeier am 1. Juli hatte Speyer nach Angaben des Sprechers verschiedene Dienstleistungen erbracht. So hätten bestimmte Flächen hergerichtet werden müssen. Außerdem waren Ordnungsamt und Feuerwehr im Einsatz. „Die Personalkosten waren sehr umfassend“, sagte der Sprecher.

Kohl, der am 16. Juni in Ludwigshafen gestorben war, wollte nach Angaben des Bistums Speyer auf eigenen Wunsch in Speyer beerdigt werden. Sein Grab liegt auf dem Friedhof des Domkapitels, das an den städtischen Adenauer-Park angrenzt. Es ist noch ein Provisorium. Man warte auf die Entwürfe der Witwe für das Grab, sagte der Sprecher.

