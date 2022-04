UN-Vollversammlung setzt Russlands Mitgliedschaft in Menschenrechtsrat aus

Kohle-Embargo und weiteres Sanktionspaket gegen Russland von EU-Staaten gebilligt

Kohle (Symbolbild) © IMAGO/Joerg Boethling

Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gegen Russland wurde von den 27 EU-Staaten gebilligt.

Brüssel in Belgien - Die 27 EU-Staaten haben das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gegen Russland gebilligt. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten brachten am Donnerstag ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg, wie die französische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend mitteilte. Das nunmehr fünfte Sanktionspaket der EU sieht zudem unter anderem die Schließung europäischer Häfen für russische Schiffe sowie weitere Strafmaßnahmen gegen russische Banken vor. EU-Ratspräsident Charles Michel stellte weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von 500 Millionn Euro in Aussicht.

Mit dem neuen Sanktionspaket wird auch die Ausfuhr von bestimmten Halbleitern, Computern und anderer Ausrüstung im Wert von zehn Milliarden Euro aus der EU nach Russland untersagt. Zudem wird ein Importverbot für bestimmte "wichtige Rohmaterialien sowie Ausrüstung" im Wert von 5,5 Milliarden Euro verhängt. Wie die französische Ratspräsidentschaft auf Twitter weiter mitteilte, werden russische und belarussische Fuhrunternehmen aus dem europäischen Markt verbannt.



Sanktioniert werden durch das neue Maßnahmenpaket auch 200 weitere Einzelpersonen, darunter mehrere russische Olgarchen sowie die beiden Töchter von Kreml-Chef Wladimir Putin. Russland stehe ein "langer Abstieg in die wirtschaftliche, finanzielle und technologische Isolation" bevor, twitterte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Die Strafmaßnahmen waren von der EU-Kommission vorgeschlagen worden, nachdem am vergangenen Wochenende nach dem Abzug der russischen Truppen dutzende tote Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha gefunden worden waren. Die Ukraine und westliche Vertreter werfen Russland Kriegsverbrechen gegen Zivilisten vor, Russland dementiert dies.



Rund 45 Prozent der von den EU-Staaten verbrauchten Kohle stammt aus Russland-Importen. Dies entspricht einem Wert von rund vier Milliarden Euro jährlich. Das Kohle-Embargo tritt 120 Tage nach der Veröffentlichung des neuen Sanktionspakets im Amtsblatt der EU in Kraft. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt wird am Freitag gerechnet, das Kohle-Embargo wird demnach voraussichtlich Anfang August wirksam.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Donnerstagabend nach Beratungen mit den Bundesländern in Berlin, die 120-tägige Übergangsfrist sei aus seiner Sicht nötig, um das Embargo umzusetzen. "Wenn es schneller geht, wäre es ja gut, aber wir brauchen schon ein bisschen Zeit, die Unternehmen auch." Die Unternehmen seien allerdings bereits "seit einiger Zeit dabei", sich neue Lieferanten zu suchen. Deutschland befinde sich daher in einer "gut vorbereiteten Lage", betonte der Kanzler.



Die Ukraine hatte die neuen Sanktionen der EU zuvor am Donnerstag als zu schwach kritisiert und auf ein vollständiges Öl- und Gasembargo gegen Russland gedrängt. Auch das Europaparlament sprach sich für einen unverzüglichen Importstopp für russisches Gas sowie Öl und Kohle aus. Das alleinige Sagen bei den Sanktionen haben jedoch die EU-Staaten, das Parlamentsvotum kommt deshalb einer nicht bindenden Empfehlung gleich.



Die ukrainische Regierung erneuerte am Donnerstag zudem ihren Appell an den Westen, ihr rasch weitere Kriegswaffen zu liefern. Wenn die Waffen nicht schnell kämen, sei es "zu spät", warnte der der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei einem Treffen mit den Nato-Staaten in Brüssel



EU-Ratspräsident Michel erklärte am Abend auf Twitter, er "unterstütze" einen Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, die EU-Militärhilfen für die Ukraine um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro aufzustocken.



Borrell hatte am Mittwoch gesagt, die bisher zugesagten Militärhilfen an Kiew in Höhe von einer Milliarde Euro "mögen viel erscheinen". Er verwies allerdings auf die hohen Einnahmen Russlands durch seine Energie-Exporte nach Europa. So habe Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar durch fossile Energieexporte in die EU 35 Milliarden Euro eingenommen. isd/fml

UN-Vollversammlung setzt Russlands Mitgliedschaft in Menschenrechtsrat aus



Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt. Bei einer Abstimmung in New York votierten am Donnerstag 93 UN-Mitgliedstaaten für eine Suspendierung von Russlands Mitgliedschaft in dem UN-Organ. 24 Staaten stimmten dagegen, 58 Staaten enthielten sich. Russland erklärte unmittelbar nach dem Votum seinen Austritt aus dem Menschenrechtsrat. Die Ukraine und die USA zeigten sich zufrieden.



Notwendig war eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Diese wurde klar erreicht. Gegen die UN-Resolution stimmten neben Russland unter anderem Belarus, China, der Iran, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Enthaltungen gab es hingegen von mehreren afrikanischen Länder wie Südafrika und Senegal, aber auch Brasilien, Mexiko und Indien. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte des Menschenrechtsrats, dass die Mitgliedschaft eines Landes suspendiert wird. 2011 war die Strafmaßnahme gegen Libyen verhängt worden.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte Entscheidung auf Twitter als "einen wichtigen Schritt" und bezeichnete ihn als "eine weitere Strafe für die Aggression der RF (Russland) gegen die Ukraine".



Sein US-Kollege Joe Biden erklärte, der Ausschluss bestätige Moskaus Status als "internationalen Paria". Er verwies erneut auf die mutmaßlich von russischen Truppen verübten Gräueltaten an Zivilisten in der Kleinstadt Butscha bei Kiew, die Moskau vehement abstreitet: "Russlands Lügen" könnten die "unbestreitbaren Beweise" für "das, was in der Ukraine geschieht", nicht überdecken, erklärte er weiter.



Biden betonte: "Die Anzeichen dafür, dass Menschen vergewaltigt, gefoltert und hingerichtet werden - in einigen Fällen werden ihre Leichen geschändet - sind ein Skandal für unser aller Menschlichkeit."



Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba begrüßte das Votum gegen Russland ebenfalls. "Kriegsverbrecher haben keinen Platz in UN-Organen, deren Ziel der Schutz von Menschenrechten ist", schrieb Kuleba im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er dankte den UN-Mitgliedstaaten, die für die Suspendierung von Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat gestimmt und sich damit "für die richtige Seite der Geschichte" entschieden hätten.



Der Kreml zeigte sich dagegen enttäuscht und erklärte, Russland werde seine "Interessen" weiterhin "verteidigen". Das russische Außenministerium erklärte, das Votum sei "illegal und politisch motiviert". Das Land werde dafür bestraft, dass es eine "unabhängige Innen- und Außenpolitik verfolgt".



Der russische UN-Botschafter in Genf, Gennadi Gatilow, erklärte, sein Land habe sich bereits "im Voraus bewusst für einen Rückzug entschieden". Ein Sprecher des Menschenrechtsrats bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass Russland unmittelbar nach der Abstimmung in einem Schreiben an den Präsidenten des Gremiums seinen Austritt erklärt habe.



Die USA und zahlreiche weitere Länder hatten als Reaktion auf die Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha gefordert, Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat auszusetzen. Die Bilder aus Butscha hatten international für Entsetzen und Empörung gesorgt. Russland bestreitet, Gräueltaten an der Zivilbevölkerung begangen zu haben.



Die deutsche UN-Vertretung erklärte auf Twitter, die internationale Staatengemeinschaft habe sich ein Mal mehr hinter die Ukraine gestellt. Die internationalen Untersuchungen zu russischen Gräueltaten würden fortgesetzt.



Auch Menschenrechtsorganisationen begrüßten die Suspendierung Russlands. "Die Generalversammlung hat eine kristallklare Botschaft an die russische Führung gesendet, dass eine Regierung, deren Militär routinemäßig schreckliche Menschenrechtsverletzungen begeht, nichts im UN-Menschenrechtsrat zu suchen hat", erklärte beispielsweise Human Rights Watch. Die Organisation UN Watch forderte, nach Russland nicht Halt zu machen. Wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen sollten demnach auch China, Kuba, Eritrea, Libyen, Mauretanien, Pakistan und Venezuela ausgeschlossen werden.



In dem 2006 gegründeten und in Genf ansässigen Menschenrechtsrat sind 47 Staaten vertreten. Sie werden von der Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. Russlands derzeitige Mitgliedschaft würde eigentlich noch bis 2023 laufen. Nach dem Ausscheiden Russlands wird eine Neuwahl stattfinden. fml