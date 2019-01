Kohnen als SPD-Vorsitzende in Bayern wiedergewählt - mit diesem Ergebnis

Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der SPD in Bayern, beim Landesparteitag nach ihrer Wiederwahl als Landesvorsitzende.

Auf dem Parteitag in Bad Windsheim

Auch nach den historischen Wahlpleiten bleibt Natascha Kohnen Landesvorsitzende der bayerischen SPD. Auf dem Parteitag in Bad Windsheim bestätigten die Delegierten am Samstag die 51-Jährige mit 79,3 Prozent in ihrem Spitzenamt.