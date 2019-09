Kolumbien: Bürgermeister-Kandidatin in gepanzertem Auto verbrannt - Video 

Angreifer haben bei Bogotá eine Bürgermeisterkandidatin umgebracht. Sie saß in einem gepanzerten Auto. Zuvor hatte sie in einem Video über die Angst um ihr Leben gesprochen.

Suárez - Die sechs Opfer hätten in einem gepanzerten Auto gesessen, als sie von Angreifern beschossen worden seien, sagte der Bürgerbeauftragte der Provinz Cauca der Nachrichtenagentur AFP am Montag (Ortszeit). Anschließend hätten die Täter das Auto in Brand gesetzt.

Demnach ereignete sich der Mordanschlag am Sonntagabend (Ortszeit). Unter den Todesopfern befanden sich die Bürgermeisterkandidatin Karina Garcia und ihre Mutter sowie ein Bewerber für den Stadtrat und drei weitere Menschen. Die Region um Suárez ist laut Rossi von Drogenschmuggel und illegalem Raubbau geprägt; immer wieder kommt es in diesem Zusammenhang zu Gewalt.

Im folgenden Video hatte Karina García, die Gründe aufgeführt, warum sie dachte, dass ihr Leben in Gefahr sein könnte. Eine Woche nachdem sie das Video auf YouTube gepostet hatte, war sie tot.

Mordanschlag in Kolumbien: Wer trägt die Verantwortung?

Der kolumbianische Friedensbeauftragte Miguel Ceballos machte den Anführer einer paramilitärischen Gruppierung aus der Region, die sich von der Ex-Guerilla Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) abgespalten habe, für den Anschlag verantwortlich.

Die meisten Farc-Kämpfer hatten ihre Waffen nach dem historischen Friedensabkommen von 2016 niedergelegt. Das Abkommen beendete den 50-jährigen bewaffneten Kampf der Guerilla gegen den kolumbianischen Staat. Vergangene Woche kündigte Iván Márquez, die einstige Nummer zwei in der Hierarchie der Farc, in einem im Internet verbreiteten Video jedoch die Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes an. Márquez und eine Reihe weiterer Ex-Rebellen werfen der Regierung in Bogotá vor, Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht einzuhalten.

AfP

Schreckliche Tragödie: Verheerendes Feuer auf Schiff: Acht Leichen geborgen

Unbekannte greifen Bundeswehr-Soldaten in Berlin an - offenbar aus erschreckendem Grund