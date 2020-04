Kommentar: Chinas hinterhältiger Virus-Plan

Peking will von Deutschland gelobt werden

von Georg Anastasiadis schließen

In der Coronakrise dreht China den Spieß um: Ausgerechnet das Land, das das Virus in alle Welt exportierte, will jetzt plötzlich der selbstlose Wohltäter sein. Mit dem Schmierenstück verfolgt das Regime handfeste Pläne. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.