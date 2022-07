Nato kontert Putins Atom-Drohung: Einig in Elmau, nervös im Kreml

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa/Klaus Haag

Der Westen demonstriert beim G7-Gipfel in Elmau Einigkeit gegen Putin, den Kreml macht das nervös. Mündet der Überfall auf die Ukraine am Ende für Moskau nur in einem Pyrrhussieg? Ein Kommentar von Georg Anastasiadis

Putin hat sich abermals getäuscht: Ausgerechnet der deutsche Bundeskanzler, auf dessen vermeintliche Nachgiebigkeit man in Moskau zu Kriegsbeginn so große Hoffnungen gesetzt hatte, schwört den Westen auf weitere Maßnahmen gegen Russland ein. Die G7 müssten „harte, aber notwendige Entscheidungen“ treffen und den „Druck auf Putin weiter erhöhen“, twitterte Olaf Scholz am Montag. Eine dieser Maßnahmen sickerte bereits gestern, am Vorabend des Nato-Treffens, durch: Putins Ankündigung, in Kürze atomwaffenfähige Raketen in Belarus zu stationieren, beantwortet die Nato mit der Aufstockung ihrer schnellen Eingreifkräfte von 40 000 auf 300 000. Das ist ein starkes Zeichen gerade auch an Litauen, das wegen seiner Weigerung, den Landtransport bestimmter Güter in die russische Exklave Kaliningrad zu erlauben, ins Fadenkreuz der Falken im Kreml geraten ist.

Ukraine-Krieg: Demonstration der Einigkeit des Westens beim G7-Gipfel macht den Kreml nervös

Putins Propaganda mag die Elmauer „G7-Gipfelshow“ ins Lächerliche zu ziehen versuchen, aber die hektischen Moskauer Manöver – die Raketen auf Kiew, der entsetzliche Angriff auf ein Einkaufszentrum, Putins bescheidene Reisediplomatie in Tadschikistan und Turkmenistan – zeigen, dass die Demonstration der Einigkeit des Westens und dessen Avancen an die Schwellenländer Indien, Südafrika, Senegal, Indonesien und Argentinien den Kreml nervös machen. Putins Drohung, Europa mit dem Einsatz der Gaswaffe lahmzulegen, hat nicht zu dem von ihm erhofften Kurswechsel geführt. Auch die Zusage der Amerikaner, der Ukraine jetzt doch moderne Flugabwehrraketen zu schicken, ist für den Diktator ein Rückschlag in einem Krieg, in dem es für ihn alles andere als rund läuft.

Am Ende könnte es geschehen, dass Putin sich mit dem Donbass begnügen und die Restukraine in die EU ziehen lassen muss. Die Teilung Deutschlands nach dem Weltkrieg mit der Westbindung des größeren Teils könnte als Blaupause für eine Friedenslösung dienen. Dann hätte Putin in der Ukraine einen Pyrrhussieg errungen.