Ein Hilfspaket, das Putin und seine Handlanger auf Deutschlands Straßen stoppen soll

Von: Georg Anastasiadis

Immer enthemmter führt der Kreml Krieg gegen den Westen. Die Tötung eines CSD-Aktivisten in Münster ist auch die giftige Frucht von Putins Hetze. Mit einem 65-Milliarden-Entlastungspaket will ihn die Ampelregierung stoppen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

„Auf unser Land rollt eine Lawine zu“, hat Grünenchef Omid Nouripour, FDP-Chef Lindner zitierend, am Sonntag bei der Vorstellung des dritten Energie-Entlastungspakets der Bundesregierung gesagt. Durchaus wuchtig fällt das 65-Milliarden-Hilfspaket der Ampelkoalition aus, auch wenn darin manche seit Langem bekannte Erleichterungen mit einberechnet sind und nur 32 Milliarden direkt aus dem Haushalt stammen – für den Rest, etwa die Strompreisbremse, sollen andere aufkommen. Der dennoch stattliche Umfang lässt erahnen, wie groß die Sorge vor einem „heißen Herbst“ in Deutschland ist. Zu Recht. Denn der Kreml führt immer enthemmter Krieg gegen die Bürger Europas, versucht, die Völker zu spalten und gegen ihre Regierungen aufzubringen.

Jahrelange Kremel-Hetze: Auch der Tod eines CSD-Aktivisten geht auf Putins Konto

An drei Fronten greift der Putinsche Faschismus die liberalen Demokratien an: militärisch in der Ukraine, energiepolitisch mit der Gaswaffe und kulturell, indem es die Saat des Hasses in die Herzen der Menschen pflanzt. Die entsetzliche Tötung eines jungen CSD-Demonstranten in Münster durch einen abgelehnten russischen Asylbewerber ist auch das Ergebnis der jahrelangen Kreml-Hetze gegen die angebliche Dekadenz des Westens mit seinen Minderheiten, denen Moskau ebenso das Existenzrecht abspricht wie der Ukraine. Linkspartei und AfD sollten sich gut überlegen, ob sie sich auf den Tanz mit dem Teufel einlassen und sich auf Montagsdemos zu Handlangern des mörderischen Kreml-Regimes machen wollen.

Europas Gastanks füllen sich – Putins Macht schwindet

Putins Clique verachtet die vermeintlich schwachen Demokratien des Westens, doch der Verlauf des Krieges hält einige unangenehme Lektionen für den Aggressor bereit. In der Ukraine läuft es weiter nicht nach Wunsch. Und auch die Gaswaffe wird zunehmend stumpf. Europas Gastanks füllen sich. Bezog Deutschland vor einem Jahr noch bis zu 60 Prozent seiner Gasimporte aus Russland, so ist dieser Anteil zuletzt auf 9,5 Prozent zusammengeschmolzen. Dass Putin sich nun zum totalen Lieferstopp entschlossen hat, zeigt, dass er die letzte Gelegenheit nutzen will, Europa Schaden zuzufügen. Doch seine Macht, Menschen frieren zu lassen und Betriebe stillzulegen, schwindet.

Atom-Laufzeitverlängerung statt Strompreisbremse

Es ist gut, dass die Ampelregierung Putin mit der Entlastung der Bürger jetzt auch die Macht über unsere Straßen streitig macht. Raum für Verbesserungen aber gibt es noch reichlich. So gehen insbesondere die ebenfalls akut gefährdeten Betriebe leer aus. Viel besser als die geplante hoch komplizierte und unausgegorene Regulierung des Strommarkts samt Preisbremse und Gewinnabschöpfung wäre die Atom-Laufzeitverlängerung. Denn ein größeres Stromangebot lässt die Preise automatisch sinken und wäre die wirksamste und marktwirtschaftlich beste Maßnahme zur Entlastung der gebeutelten Bürger und auch der Unternehmen. Es wäre fatal, wenn die Ampel nach dem Quatsch mit der Gasumlage den nächsten Rohrkrepierer riskiert.