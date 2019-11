Kommentar: Die Grünen treiben die Union vor sich her

Die Grünen drängen auf ihrem Parteitag an die Macht, und führende CDU-Politiker machen ihnen bereitwillig Avancen. Statt sich anzubiedern, sollte die Union selbstbewusst ihre Positionen vertreten. Das Problem ist nur: Welche sind das - und wer steht glaubwürdig dafür? Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Die immer rebellischere CDU mag kein kreuzbraver Kanzlerwahlverein mehr sein, die Grünen dagegen umso mehr: So viel Friede, Freude, Eierkuchen wie auf dem Bielefelder Bundesparteitag war noch nie bei der notorisch streitbaren Ökopartei. Der CDU ist vor ihrem eigenen Grusel-Parteitag der Schreck darüber offenbar so sehr in die Glieder gefahren, dass ihr Vize-Chef Thomas Strobl den Grünen sogleich Koalitionsavancen machte. So wie zuvor schon der zweite Mann der CSU, Manfred Weber.

Addiert man die Prozente zusammen, könnte es für die Union ja so kommen – oder, falls es für Grün-Rot-Rot reicht, sogar noch schlimmer. Trotzdem manövrieren sich CDU und CSU in eine strategische Falle, wenn sie sich jetzt den Grünen anbiedern. Noch immer gibt es unter den Unionswählern viele, denen selbst die angepassten Habeck-Grünen ein Graus sind und die sich rechtzeitig nach einer Alternative umsehen könnten. Gewählt wird nicht, wer sich am hurtigsten ein grünes Mäntelchen umhängt. Sondern wer selbstbewusst für die eigenen Überzeugungen kämpft – falls er welche hat.

Österreichs Bald-Wieder-Kanzler Sebastian Kurz steuert gerade aus einer solchen Position der Stärke heraus auf Schwarz-Grün in Wien zu. Ihm ist zuzutrauen, dass er daraus einen Erfolg macht: indem er sein Markenzeichen einer strikten Linie in der Sicherheits- und Asylpolitik behält und sein Land mit dem neuen Partner ökologisch modernisiert. Die in der Merkel-Ära programmatisch entkernten deutschen C-Parteien aber suchen händeringend nach der Führungsfigur, die ihren Stammwählern die Furcht vor einem schwarz-grünen Bündnis nimmt, in dem die letzten Konturen einer bis zur Selbstaufgabe flexiblen Union zerfließen. Zuzutrauen wäre das am ehesten Friedrich Merz und Jens Spahn – jene Kandidaten, die das Merkel-Lager am vehementesten zu verhindern trachtet, weil sie am klarsten den Bruch mit der zu Ende gehenden Ära verkörpern.