Kommentar: Die historische Dummheit der CDU

Thüringens Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow kann seine Freude über den Triumph über die CDU kaum noch verbergen. Ab 4. März kann er sie ganz offen zeigen, wenn der Pakt mit der Thüringer CDU bis dahin hält und Ramelow mit Hilfe der Union wiedergewählt wird. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Das darf man wohl kreuzfidel nennen: Angetreten ist die Thüringer CDU mit dem zentralen Wahlversprechen, weder mit den Rechts- noch mit den Linksradikalen zu paktieren. Beide Schwüre hat die Partei nacheinander gebrochen – und feiert das jetzt auch noch frech als „historischen Kompromiss“. Kein Wunder, dass die Bundespartei mit den Nerven runter ist. Die Frivolität ihrer Freunde in Erfurt blamiert nicht nur die gesamte Unions-Führungsspitze (soweit man davon in der CDU noch reden kann). Sie ist, viel schlimmer, ein Konjunkturprogramm für die AfD. Gauland & Co. werden fortan um die Häuser ziehen und behaupten, dass, wer die prinzipienlose CDU wählt, am Ende die Linken kriegt.

Berlins CDU-Landeschef hat Recht: Das ist eine historische Dummheit. Damit sie ihre Abgeordnetendiäten ein paar Monate länger kassieren dürfen, verkaufen 22 Thüringer Provinzpolitiker die Seele ihrer Partei. Doch den schwarzen Peter nur nach Erfurt zu schieben, greift zu kurz: Die beispiellosen Vorgänge in der Landes-CDU sind nur möglich geworden wegen eines nicht minder beispiellosen Autoritätsverfalls der CDU-Bundesführung. Die alten Machthaberinnen – Merkel und Kramp-Karrenbauer – wollen bzw. können kein Machtwort mehr sprechen; neue Führungsfiguren wie Jens Spahn, Markus Söder und Friedrich Merz verurteilen das Erfurter Schmierenstück, haben aber nicht die Autorität zum Durchgriff. Und Armin Laschet, der sich gern als neuer CDU-Chef handeln lässt, zieht es vor, zu einer für die Union existenziellen Frage ganz zu schweigen, gerade so, als ginge ihn der ganze Laden nichts an. Wenn sich die CDU noch lange Zeit lässt mit der Kür ihres Chefs und Kanzlerkandidaten (und mit Merkels Abschied!), kann sie’s auch ganz bleiben lassen. Weil dann eh andere den Kanzler stellen. Kein Wunder, dass der nette Herr Ramelow feixt. Der von Linken, Grünen und SPD gefeierte „Sieg der Demokraten“ in Thüringen ist in Wahrheit die Kapitulation der bürgerlichen Mitte.