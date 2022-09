Steigende Migrationszahlen und Sorgen wegen hoher Preise: Gift für die Debatte

Kommentar

Mit Blick auf die Belastungen im Winter könnte mangelnde Kontrolle bei der Zuwanderung gefährlich werden. Ein Kommentar von Christian Deutschländer.

München - Ohne dass jemand das inhaltsleere „Wir schaffen das“ orakelte, haben die Deutschen heuer etwas Großartiges geschafft: In zehntausenden Privathaushalten sind über Wochen, manchmal Monate, ukrainische Kriegsflüchtlinge untergekommen. Meist unentgeltlich, nicht als genervt Erduldete, sondern in vielen Fällen wie ein Teil der Familien. Für die Offenheit unseres Landes, vieler Herzen, war das ein tausendmal schöneres Beispiel als der staatliche Kontrollverlust bei der Migration 2015/16.

Migration: Die Bürger könnten das Vertrauen in den Staat verlieren

Trotzdem rumort es, und die Politik sollte das dringend ernst nehmen. Bei der Anschlussunterbringung klemmt es, die Wohnraum-Knappheit schlägt voll durch, der Bund hat Zuständigkeiten unnötig verschoben. Und ohne große Schlagzeilen steigen die übrigen Migrationszahlen spürbar an. Hochbetrieb auf der Balkanroute, 12 von 16 Bundesländern nehmen schon niemanden mehr auf.

Achtung: Das ist brandgefährlich. Der Bevölkerung werden in diesem Winter enorme Lasten zugemutet. Wenn der Eindruck hinzukommt, der Staat verliere bei der (Armuts-, nicht Kriegs-)Zuwanderung abermals die Kontrolle, ist das Gift in der Debatte. Das Berliner Bundesinnenministerium verweist bisher darauf, ach, in vier Ländern sei ja noch Platz. Das klingt verheerend sorglos.