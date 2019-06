Kommentar: Mehr Geld, weniger Demokratie für Europa

Hallöchen. Herr Anastasiadis schreibt: Mal schauen, wie standhaft Angela Merkel den Lockrufen widersteht, als Juncker-Nachfolgerin nach Brüssel zu gehen.

Hoffentlich bleibt uns dies wenigstens erspart. Warum? Weil ich von ihren Kanzlerideen aus der Mottenkiste sozialistischer Fünfjahrespläne schlicht und einfach die Faxen dicke habe. Ein Referenz Schuß in den Ofen - gar auf EU Ebene von ihr angedacht - hierzu:

Vom Entsetzen hinweggerafft werde ich wenn ich von ihren Plänen höre Euro-Ländern die im technologischen Fortschritt der „künstlichen Intelligenz“ hinten dran hängen solle wieder einmal nach - gelernt ist gelernt in der DDR - mit einem Investitionshaushalt geholfen werden der im „unteren zweistelligen Milliardenbereich“ liegt. Hier wird die Gießkanne in sozialistischer Manier geschwungen. Die Förderung von guten Projekten, von einer Clusterbildung, einem marktwirtschaftlichem Wettbewerb?! Das hält man in Brüssel mit seinem Vorort Berlin alles wohl nur noch für liberalen Budenzauber und Woodoo. Gerecht ist bei Frau Merkel nur das was gleichmäßig verteilt wird. Anstatt so etwas „Elitäres“ wie ein europäisches „Silicon Valley“ Pendant entstehen zu lassen, wo es eben sinnvoll entstehen mag und Synergieeffekte mit freiem Kapital, mit guten Bedingungen für Firmengründungen und mit geballter wissenschaftlicher Expertise durch nahe Universitäten zu nutzen und gezielt zu fördern, lässt es Frau Merkel lieber dort schneien, wo der Schnee nie liegen bleiben wird - die Erfahrungen aus der deutschen "Energiewende" lassen grüßen. Nach diesem schildbürgerlichen Verstiegenheitsprinzip Merkels gibt's bestimmt auch bald Orangen, Mandarinen und Mangos aus Schweden!

Beste Grüße vom ℋ𝒶𝓈𝔦.